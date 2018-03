8. 4. 2014 |Anna Königsmarková, kov |Regiony

Dejvice a Bubeneč v Praze 6 jsou v posledních letech oblíbené u mladých rodin, volná místa pro jejich děti však ve školkách nejsou. To by se mohlo brzy změnit. Do začátku příštího školního roku radnice slibuje navýšit kapacitu v mateřských školách o 150 míst. Chce prý uspokojit všechny žádosti tamních rodičů.