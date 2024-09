V jedenáctém pokračování třináctidílného předvolebního seriálu Kraje 2024 míříme na jižní Moravu.

Po Praze jde o druhý nejbohatší či nejvíce prosperující kraj. V době českého vstupu do Evropské unie byl co do HDP na hlavu ani ne na 70 procentech unijního průměru, po dvaceti letech se i díky využívání eurofondů dostal na nynějších 90 procent.

Poslechněte si speciální debatu k volbám do zastupitelstva Jihomoravského kraje. „Česká Kalifornie" sází na víno a motorky. Se suchem jihomoravští zastupitelé příliš nesvedou

Brno jakožto druhé největší české město přitahuje investice do výzkumu a vývoje a kraji pomáhá i jeho poloha, jelikož leží v blízkosti Rakouska a Slovenska, těží tak z mezinárodní investiční spolupráce.

„Za úspěšným rozvojem Jihomoravského kraje stojí například IT. V regionu je velké množství IT firem, technologicky jde kraj nahoru díky symbióze s univerzitami. Je to skvělá oblast z hlediska rekreace a současně je to skvělý kraj vína. Je to kombinace, která mi s drobnou nadsázkou připomíná Kalifornii,“ popisuje kouzlo kraje politolog Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity.