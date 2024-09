V desátém pokračování třináctidílného předvolebního seriálu Kraje 2024 míříme do Olomouckého kraje.

V severní polovině žije pouze čtvrtina obyvatel Olomouckého kraje, Šumpersko a Jesenicko jsou totiž z velké části řídce osídlené horské oblasti Hrubého a Nízkého Jeseníku.

Izolované Jesenicko

Právě horská krajina zapříčinila izolaci Jesenicka od zbytku kraje. Jediná silnice první třídy do této oblasti se klikatí po Velkém Klínovci až na Červenohorské sedlo, řidiči na třinácti kilometrech vystoupají pět set výškových metrů.

Spojení není lepší ani vlakem, ze Šumperku do Jeseníku zabere cesta na dvě hodiny. Horskou oblast totiž musí koleje obíhat přes Hanušovice.

I proto se kraj zabývá myšlenkou vytvoření tunelu pod Červenohorským sedlem, podle nové studie proveditelnosti by taková varianta byla možná. Cestování vlakem by se pak mezi oběma okresními městy zkrátilo na pouhých 23 minut, Olomouc by pak byla z Jeseníků dostupná za necelou hodinu.

Obce jako Bělá pod Pradědem, Mikulovice nebo Javorník pak ve snaze přilákat nové obyvatele do odříznuté oblasti Jesenicka prodávají stavební pozemky výrazně levněji než v jiných lokalitách. Například Javorník ležící jen pár kilometrů od polských hranic prodává metr čtvereční za 300 korun, za polovinu běžné ceny.

„Jesenicko je klasická vnější periferie, která dlouhodobě dosahuje nižších indexů socioekonomického rozvoje, a to i navzdory relativně pozitivnímu rozvoji cestovního ruchu,“ vysvětluje sociální geograf Ondřej Slach z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity Ondřej Slach.

Jesenicko září tmavou barvou v obou zkoumaných indexech, v Olomouckém kraji jde o oblast jednoznačně nejpostiženější jak destabilizující chudobou (exekuce, bytová nouze, život v sociálně vyloučeném prostředí), tak socioekonomickým znevýhodněním (nižší vzdělání, nezaměstnanost).

Ve druhém zmíněném indexu patří Jesenicko dokonce na osmé nejhorší místo v celé republice, třeba na úroveň Orlové nebo Litvínova.

Jde o region, který je dlouhodobě opomíjený, je tam nízká volební účast, vylidňuje se a stárne.

Problémy Jesenicka si uvědomuje i vláda Petra Fialy (ODS), která se tam během loňského jara vydala na výjezdní zasedání. Hlavním tématem se tehdy stala právě zmíněná dopravní obslužnost a možné spolufinancování plánovaného tunelu.