Je pryč doba posedlosti statistikou, kolik uhlí se vytěžilo a oceli vyrobilo, aniž by se při tom hledělo na to, co dělá těžební a chemický průmysl s krajinou i lidmi.

Region za to ale nese vysokou daň. Na konci 80. let minulého století byla krajina a ovzduší severních Čech jedním z nejvíce znečištěných území Evropy s častými kyselými dešti.

Krajinu plnou jam, důlních propadlin a hald hlušiny těžební společnosti postupně rekultivují, na místě lomů vznikají umělá jezera, třeba ústecká Milada nebo Most.

O tom, jak moc chtěl minulý režim hnědé uhlí z pánve vytěžit, svědčí i to, že na místě dnešního mosteckého jezera stál ještě před 60 lety Starý Most, původní 700 let staré královské město. To bylo zničeno a zbyl zněj prakticky jen přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Lithium Přestože se blíží konec těžby i zpracování uhlí, o toto odvětví v Ústeckém kraji zdá se nepřijdou. Je v plánu česko-německá těžba lithia, na Cínovci by totiž podle geologických průzkumů mělo být přes milion tun tohoto kovu. Místní jsou k další velké těžbě v regionu rezervovaní, šlo by však o důlní, nikoliv povrchové dobývání. Zpracovatelský závod by pak nebyl poblíž krušnohorské osady Cínovec, ale v elektrárně Prunéřov.

Chudoba i znevýhodnění

Ústecký kraj naprosto panuje žebříčku míst, kde je v Česku nejhorší úroveň destabilizující chudoby. Tento zkoumaný index počítají sociologové z PAQ Research exekucemi, bytovou nouzí a bydlením v sociálně vyloučených lokalitách.

V Ústeckém kraji je v exekuci 13 procent obyvatel, v této statistice region „vede“ dlouhodobě.

Nelichotivé prvenství v celorepublikovém srovnání destabilizující chudoby získalo Mostecko, Bílina je třetí, Litvínov čtvrtý, Chomutov pátý, Ústí nad Labem sedmé, Rumburk osmý. Ve druhé desítce je i Kadaňsko, Teplicko, Žatecko a Varnsdorf. Ve třetí pak ještě Děčínsko, Podbořansko a Lounsko.

Nejmenší hodnoty destabilizující chudoby v Ústeckém kraji jsou na Roudnicku, Lovosicku a Litoměřicku, které leží na trase dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem do německých Drážďan. I tato jihovýchodní část kraje je ale ještě o značný kus nad celorepublikovým průměrem.

„Tato část se od zbytku Ústeckého kraje liší i tím, že Roudnice, Lovosice a Litoměřice jsou historická města, kde je kontinuální osídlení. Byť byly součástí Sudet, nedošlo v nich k takovému poválečnému vysídlení. I proto, že už dříve šlo o většinově české obce,“ popisuje politolog Jakub Lysek.

A doplňuje, že je v této oblasti měřitelný i silnější lokální patriotismus, byť opět pouze ve srovnání s jinými částmi Ústeckého kraje.

Ze druhé zkoumané oblasti – socioekonomického znevýhodnění, které se projevuje nižším vzděláním a nezaměstnaností – vychází v celorepublikovém srovnání Ústecký kraj (podobně jako Karlovarský) o něco lépe než v destabilizující chudobě. I když v případě Ústeckého kraje jde jen o nepatrně lepší bilanci.

Nejvíce socioekonomicky znevýhodněnou částí kraje je Litvínovsko, které je v rámci celého Česka desáté, a poté Podbořansko a Žatecko. Nejmenší znevýhodnění měří index opět na Roudnicku a Litoměřicku.