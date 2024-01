Před rokem pronesl během debaty Českého rozhlasu prezidentský kandidát Petr Pavel bonmot, že „jediný Kolář, který bude mít na Hradě nějaké slovo, bude protokolář“.

Nechtěl být jako Nejedlý, prověrku ale nemá. Kvůli tomu bude Kolář na Hradě pokračovat bez smlouvy Číst článek

Reagoval tak na dotaz, zda se jeho „přítel po boku“ – bývalý diplomat Petr Kolář, který lobbuje za zájmy soukromých firem a kritici to považovali za riziko nebo střet zájmů – po Pavlově případném zvolení prezidentem náhodou neujme řízení jednoho z hradních odborů.

Když se Pavel na začátku března 2023 prezidentského úřadu skutečně ujal, Kolář nastoupil jako jeho zahraničněpolitický poradce. Ve skutečnosti byl ale jeho vliv na prezidenta a jeho okolí mnohem větší. Radiožurnál a server iROZHLAS.cz z několika důvěryhodných zdrojů z Hradu zmapovaly, jak jeho angažmá během loňského roku vypadalo.

Zásadní byly pondělky, což byl den, kdy Kolář na Hrad pravidelně docházel. Exdiplomat si na ně vyjednal soukromé schůzky s prezidentem mezi čtyřma očima, které zabraly patnáct minut až půl hodiny. Jejich délka se vždy odvíjela od prezidentova denního programu.

Jaký je vztah prezidenta a Petra Koláře? Petr Kolář byl signatářem takzvané Kroměřížské výzvy, která hledala v roce 2018 vyzyvatele někdejšího prezidenta Miloše Zemana – sám tehdy kandidaturu na prezidenta zvažoval. Nakonec se ale rozhodl podpořit Jiřího Drahoše a po jeho neúspěchu začal podporovat na prezidentský post Petra Pavla, se kterým se přátelí od roku 2014. Spolu s ním založil spolek Pro bezpečnou budoucnost a od roku 2019 objížděl besedy po celé republice. Po nástupu prezidenta na Hrad dopředu avizoval, že nechce být přímo v prezidentově týmu. „Všichni vědí, že jsme přátelé, a věděli to i předtím. Když mě někdo bude chtít napadat a z něčeho podezřívat, bude se snažit poškodit prezidenta. To je důvod, proč nebudu v jeho týmu,“ vysvětlil.

Přibližně v poledne se Pavel s Kolářem obvykle přesunuli na pravidelnou týdenní poradu prezidentova nejužšího týmu, pro kterou se později vžilo označení kolegium. Účastnila se jí i kancléřka Jana Vohralíková, ředitelka kabinetu, vedoucí hradních poradců či šéfové některých hradních odborů.

„Kolář tam byl z pozice poradce prezidenta. Bylo to spíš takové neformálnější prostředí pro probírání aktuálních témat. Účastnilo se ho asi deset lidí, každý tam měl svou část agendy. Kolář měl díky tomu vhled do toho, co se na Hradě děje,“ popisuje jeden ze zdrojů.

Kolář se na schůzkách nijak zásadně neprojevoval. Jak se navíc zdroje Českého rozhlasu shodují – k prezidentovi měl exkluzivní přístup a mohl za ním téměř kdykoliv.

„Když chtěl, tak za prezidentem přišel. Nebylo představitelné, že by mu někdo řekl, že nemůže,“ popsal jeden z nich.

Karta k prezidentovi

K prakticky neomezenému pohybu v rámci prezidentské kanceláře (KPR) opravňovala bývalého velvyslance v Moskvě či ve Washingtonu vstupní karta, o kterou usiloval od Pavlova zvolení do úřadu. Kvůli ní si podle zdrojů z hradní kanceláře vyjednal speciální dohodu o pracovní činnosti na zahraničněpolitické poradenství, za které bral tisíc korun měsíčně.

Ach, ty titulky… Ano, na konci roku mi končí smlouva. Ano, už ji neprodloužím. NE, NEBUDU POKRAČOVAT NA HRADĚ BEZ SMLOUVY. Půjdu-li na Hrad, tak jako jakákoli jiná návštěva. Tedy budu-li pozván. Howgh. https://t.co/R8aGOhDMeq — Petr Kolář (@PetrKol15555896) December 21, 2023

Další ze zdrojů Radiožurnálu a webu iROZHLAS.cz pak uvedl, že nerozuměl, proč po takovém „modelu fungování na Hradě Petr Kolář vlastně tolik bažil“. A proč raději neakceptoval roli běžného poradce.

„Mohl to dělat, jak se to dělat má. Mohl mít u prezidenta domluvenou audienci, mohl vědět, co se bude řešit na kolegiu, mohl si zažádat o pozvání na ta jednání, kde se bude řešit zahraniční politika – to by bylo přesně to, co se veřejnosti slíbilo předtím, že bude působit jako poradce,“ popisuje.