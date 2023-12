Kolář končí jako poradce na Hradě. Z vlastní vůle neprodlouží smlouvu, bude pokračovat neplaceně

Poradce prezidenta republiky Petr Kolář řekl v rozhovoru Českého rozhlasu Plus, že nebude nadále pokračovat v Kanceláři prezidenta republiky jako poradce, který má dohodu o pracovní činnosti. „Smlouva mi končí. To znamená, že ji 1. ledna neprodloužím. To je konečné rozhodnutí,“ uvedl.

Aktualizujeme Praha 12:21 21. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít