Kolář: O prověrku jsem žádal i kvůli reputaci prezidenta. Mezi mnou a Nejedlým je rozdíl

Petr Kolář nebude mít prověrku od NBÚ. Podle Kanceláře prezidenta republiky je ke své činnosti externího zahraničněpolitického poradce nepotřebuje. „O prověrku jsem žádal, protože jsem měl za to, že když někdo radí prezidentovi a předsedovi Senátu v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, tak by bylo dobře, kdyby prověrku měl," říká Interview Plus bývalý diplomat, nyní manažer a zahraničně-politický poradce prezidenta Petr Kolář. Interview Plus Praha 18:50 21. prosince 2023

Úplně základní otázka, proč jste žádal o prověrku, kterou podle Hradu mít nemusíte?

O prověrku jsem žádal, protože jsem měl za to, že když někdo radí prezidentovi a předsedovi Senátu, což jsou dvě nejvyšší ústavní pozice v ČR, v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, tak by bylo dobře, kdyby prověrku měl.

A navíc, když se vyskytujete blízkosti prezidenta, že by to bylo žádoucí mimo jiné pro to, abyste prezidenta reputačně neohrožoval. Takže dohoda s Kanceláří prezidenta i prezidentem byla, že bude lepší, když si o prověrku požádám. Já jsem s tím naprosto souhlasil.

Čili jste to dopředu konzultoval s Kanceláří prezidenta republiky, s paní Vohralíkovou?

Samozřejmě, jistě si neumí nikdo představit, že bych takový krok udělal, aniž bych to konzultoval. Takže jsem to nejenom konzultoval, dokonce byla shoda na tom, že to bude lepší.

A vysvětlil vám někdo teď, proč to najednou není potřeba?

To vysvětlení je lapidární a prosté, že tím, že se neseznamuji s utajovanými skutečnostmi tak, že to není potřebné. Asi dospěli ve vedení Kanceláře prezidenta republiky k závěru, že by to byla spíš komplikace než ku prospěchu.

Komplikace čeho nebo komu?

Vyrojilo se po tom spousta spekulací, například že když budu mít prověrku, tak to mohou zneužívat tím, že se budu seznamovat s utajovanými skutečnostmi a mohl zneužít ve svém byznysu.

Vypovídá to o tom, že ti, kteří se pouští do takovýchto spekulací, vůbec neví, jak to chodí. Protože prověrka sama o sobě vás neopravňuje k tomu, abyste se seznamoval s utajovanými skutečnostmi tak, jak je vám libo.

Měl jsem ji v životě čtyřikrát, jednou na tajné, dvakrát na přísně tajné, a jednu dokonce alianční. Vždy je to na základě rozhodnutí toho, pro koho pracujete na základě přidělení.

Musíte podepsat, že informaci jste tedy přijal a že jí odevzdáte v pořádku. Nesmí se to skartovat, všechno musí být tak, jak má být podle zákona, je tam i trestně právní odpovědnost. Takže pokud by člověk, který má možnost se seznamovat s utajovanými skutečnostmi, je zneužil, tak je za to trestně právně odpovědný.

Konec jako poradce

Nestaví vás současné rozhodnutí také do špatného světla?

Co k tomu mohu říct? Mám s tím osobní problém, ale musím respektovat rozhodnutí vedení Kanceláře prezidenta.

A berete to trochu jako podraz?

Nepouštěl bych se do expresivních výrazů. Musím se s tím nějak srovnat. Jsem teď v situaci, kdy musím řadu věcí vysvětlovat. Nejsem ten, kdo řídí Kancelář prezidenta, nejsem odpovědný za to, jak to tam je uspořádáno. Je to rozhodnutí, které prostě bylo učiněno, předpokládám na základě velmi odpovědné a zralé úvahy a nezbývá mi než s tím se srovnat.

Vyhodnotil jsem to tak, že za těchto okolností nemá smysl, abych nadále pokračoval v Kanceláři prezidenta republiky jako poradce, který má dohodu o pracovní činnosti. Ta mi teď končí.

To znamená, že ji neprodloužíte od 1. ledna?

Neprodloužím a je to konečné rozhodnutí.

Napadlo mě, jestli byste mohl mít, to už je teda teď čistě teoretická otázka, něco, co nepotřebujete. Jestli je to třeba i finančně nákladné někomu udělat bezpečnostní prověrku na stupeň tajné nebo přísně tajné?

Samozřejmě to není levná záležitost. Prověřování trvá několik měsíců. Pokud máte tajné nebo přísně tajné, tak je to skutečně docela dlouhá doba. Devět měsíců až rok a půl. Je to něco, co zaměstná spoustu lidí, protože se na vás chodí vyptávat, musí vám zkoumat vaše konta, vaše poměry, finanční, rodinné, jaký jste atd.

Vyptávají se na vás sousedů, což způsobuje často mezi sousedy trošku paniku, protože mají pocit, že jste něco spáchal, a tak to není prostě žádná jako jednoduchá záležitost a něco to samozřejmě stojí. Pokud tedy bylo vyhodnoceno, že ta investice, který by do mě byla vložena prověrkou, neodpovídá tomu, co bych měl dělat pro prezidenta, tak se nedá prostě na to říct nic jiného, než že to musím akceptovat.

Řekl jste, že nebudete prodlužovat tu smlouvu, čili od 1. ledna už nebudete ani externí poradce prezidenta. Co na to říká prezident?

Prezident, pokud tedy si mohu dovolit interpretovat to, jak jsme o tom mluvili, tvrdí, že z jeho pohledu na mě se nic nemění, že náš vztah zůstává takový, jaký byl předtím. Rozdělil bych to, co je Kancelář prezidenta republiky jako úřad a co je prezident. Prezident neřídí Kancelář prezidenta republiky, tu řídí vedoucí Kanceláře. Prezident pouze jmenuje a odvolává vedoucí Kanceláře.

Náš vztah by se skutečně asi měnit neměl, když to pan prezident takto vyhodnocuje, já s tím souhlasím. Zůstanu v externím poradenském, nebo nazývejme to spíše sborem expertů, protože kolem toho poradce vznikají potom pracovně-právní a různé jiné dohady.

Co to vlastně znamená? Takže je tady jakýsi externí sbor či panel poradců nebo tedy expertů na zahraniční a bezpečnostní politiku, kde kromě mě byl také nedávno zesnulý Karel Schwarzenberg. Je tam Michal Žantovský, Tomáš Petříček, Jiří Pehe a Jan Macháček. V tomto sboru zůstávám nadále a předpokládám, že se ani nemění nic na mém osobním vztahu s panem prezidentem.

Srovnání s Nejedlým

Nezlobte se, vy se vždycky bráníte velmi srovnávání s bývalým poradcem prezidenta Miloše Zemana panem Nejedlým. Ale když teď úplně ukončíte smlouvu a zůstanete přesto jakýmsi poradcem, byť ne smluvně vázaným s Hradem, tak nezavdáte tím další příčiny k této spekulaci? Přesně takto fungovalo spojenectví Miloše Zemana s panem Nejedlým.

Promiňte, já se musím opravdu opět ohradit. To bys v tom stejném podezření byli ještě ostatní, kteří jsou také v tom externím panelu expertů.

Ale vy o sobě říkáte, že jste vlivný člověk.

Já toho sebe neříkám, to říkají jiní.

„Doufám, že vlivný člověk v této republice už jsem,“ řekl jste v únoru.

Ano. Tím, že jsem něco dělal, že něco mám za sebou, tak samozřejmě ten můj životopis je známý, veřejný a lidé většinou vědí, kdo jsem. Svůj vliv jsem nezískal tím, že jsem přítel prezidenta. Pokud vím, tak jsem svůj kariérní život trávil většinou bez něj.

Ano, to jste taky říkal v tom rozhovoru, že na tom nemá prezident vliv.

Ne, opravdu ne. S panem prezidentem, tehdy ani ne kandidátem, pouze generálem Petrem Pavlem, který už byl ve výslužbě, jsme začali tady po republice jezdit a dělat osvětu o tom, co jsou to skutečná nebezpečí a co jsou ta vymyšlená, která mají lidi strašit. Bylo to tak, protože jsme se navzájem respektovali a bylo to dáno určitým vlivem, který jsme asi na veřejné mínění mohli mít a měli, doufám.

Což se snad projevilo nakonec i ve volbě prezidenta. Nechám na každém, ať si sám posoudí mě a pana Nejedlého. Zaměřím-li se sám na sebe, tak všichni vědí, co jsem dělal. Měl jsem tedy čtyři prověrky, respektive pět, když počítám i tu alianční.

Byl jsem v poměrně exponovaných pozicích, kdy se skutečně rozhoduje o české zahraniční politice, mimo jiné jako poradce prezidenta Havla nebo náměstek ministra zahraničí. Celoživotně se snažím této zemi prospět. Myslím si, že každý, kdo si dá trošičku práce a bere to objektivně, tak to musí takto vidět.

Co se týče nějakých bezpečnostních rizik, které bych mohl představovat nebo nějakých střetu zájmů. Srovnání s Nejedlým je jako srovnání Petra Pavla s Milošem Zemanem.

Zároveň tedy se dovolím připomenout, že v mém konzultantském a poradenském byznysu, který mě živí, si nemohou dovolit poškodit svou reputaci a své jméno. Moji klienti jsou buďto ze západních, z aliančních spojeneckých zemí, anebo v ČR ti, kterým já věřím, že to myslí s naší zemí dobře.

Kdybych si to ne no poškodil, tak ten svůj byznys můžu zavřít. Kromě toho se snažím i ve veřejném prostoru působit nadále jako dobrovolník v řadě dobročinných aktivit a organizací. Nevím, jestli pan Nejedlý to dělá také. Když si vezmete, kolik rozhovoru pan Nejedlý poskytl a jak se snažím já otevřeně mluvit o tom, co mohu otevřeně sdělovat, tak je snad vidět jako ten rozdíl.

Spolupráce s Kellnerem

Vy jste zmínil vaši diplomatickou kariéru, pro kterou jste potřeboval zmíněné prověrky. Tu jste skončil a opustil diplomacii v roce 2013. Pak jste krátce pracoval pro PPF Petra Kellnera. A proč tam vaše angažmá skončilo?

Protože jsme si nerozuměli. Já nejsem majitel firmy, to byl tehdy Petr Kellner. Naše názory se zhruba po 10 měsících rozešly.

Názory na co?

Na to, jak má takto významná korporace působit v zahraničí. A poté, kdy jsem se po jednom rozhovoru, který jsem poskytl, dostal do osobního sporu s panem Kellnerem, tak jsme se domluvili, že využiji poslední dva měsíce roku k tomu, abych předal svou agendu a odešel.

Vy jste kritizoval ruské a čínské aktivity právě prezidenta Miloše Zemana a pak jste sám pracoval pro firmu, která takové aktivity vyvíjela také. To vám na začátku nevadilo?

Já bych si dovolil to zasadit do nějakého časového kontextu. Sama jste správně řekla, že jsem odešel z diplomacie na začátku roku 2013.

Pro mě v té době PPF byla firma, která expandovala na zahraničních trzích. Viděl jsem to jako příležitost k tomu, abychom i prostřednictvím byznysu ovlivňovali a mezinárodní dění tak, že budeme se spíše snažit navazovat partnerství, než konfrontačně. Tak jsem k tomu přistupoval. Pro mě je několik zlomových momentů, rok 2014 a ruská anexe Krymu. Tím veškeré mé snahy o vstřícnost vůči Ruské federaci a obecně k tomu, jak se tedy chováme zahraničí, skončily.

Když zmiňujete, že je pro vás zásadní předěl, tak mi vysvětlete jinou věc. Vy pracujete jako OSVČ jako konzultant pražské pobočky americké právní a lobbistické firmy Squire Patton Boggs. A nevadí vám, že ta stejná firma pomáhala Gazprombank právě v mezi lety 2014 až 2017, tedy po anexi Krymu?

Pokusím se to vysvětlit, aby to bylo srozumitelné.

Jsem spolupracující osoba samostatně výdělečně činná s pražskou kanceláří, která je z mého pohledu jednoznačně na té správné straně. Prokázaly to mnohokrát, když třeba můj syn v pozici starosty Prahy 6 měl problém s Ruskou federací kvůli soše maršála Koněva. Tato kancelář se jednoznačně pro bono přihlásila k tomu, že vysvětlí, proč je ten jeho postoj v pořádku.

Byla atakována její americká matka. Velvyslanec Antonov, tehdy ruský velvyslanec ve Washingtonu, chodil vyhrožovat. Je pravda, že kolegové, kteří byli v moskevské pobočce, byli předvoláváni na výslechy kvůli mně a kvůli mému synovi. Nijak jsem se celoživotně netajil tím, kde vidím naši pozici.

Politiku mnoha azimutů jsem nikdy nezastával. Jednoznačně jsem byl pro, abychom byli integrováni co nejhlouběji v západních strukturách a euroatlantických strukturách. A s tímto nakonec byla ta kancelář konfrontován. Vždycky se mě zastala. Nikdy neměla problém i s mými veřejnými vystoupeními, které si může každý, kdo chce, vyhledat. Vědí, jak jsem se profiloval, a ta kancelář mě vždycky podpořila, nikdy nebyla proti mému směřování.

Takže s tou pomocí ale nesouhlasíte?

Americká politika a americký byznys jsou v tom ohledu poněkud jiné. Když se kancelář rozhodla zastupovat Gazprombanku, což skončilo v roce 2022 ruským vpádem na Ukrajinu, tak to dělala naprosto transparentně podle amerických zákonů.

Všechno bylo deklarováno, všichni věděli, koho ta firma zastupuje a co dělá. Takže v Kongresu nevystupovala proti zájmům USA, protože kdyby to dělala, tak by nemohla provozovat svůj byznys v Americe, neměla by na to licenci. To, že já na to mám jiný pohled, že to vidím jinak, to je věc, která je známá veřejně i v té firmě.

Klienti

A stačí to říct, že máte na to jiný pohled, že to vidíte jinak. Není přece jenom větší gesto odejít?

Ale já v té firmě nejsem. Jsem osoba samostatně výdělečně.

Ale berete od této firmy nějaké peníze.

Ano, beru od ní 15000 korun měsíčně.

My máme dohodu a ta dohoda je velmi džentlmenská a velmi seriózní. Jsem k dispozici po mém souhlasu těm klientům pražské kanceláře, se kterými chci spolupracovat. A naopak mám klienty, kteří s touto kanceláří nemají vůbec nic společného.

Takže jestli si myslíte, že vyjádřím svůj světonázor a přitom budu tedy nějak demonstrativně a hystericky reagovat na to, že americká matka dělá legální byznys, který je naprosto v pořádku a v souladu s americkými zákony, protože kdyby to nedělala, tak skončí, tak já opravdu nevidím v tom žádný problém.

Mám i tady na české politické scéně mezi řadou svých známých a přátel lidi, se kterými opravdu nesouhlasím a hádáme se. Hádáme se o něj docela hlasitě, ale to neznamená, že bych jako s nimi přestal komunikovat.

Pro koho pracujete? Kdo jsou vaši klienti?

Pracuji pro klienty, kteří jsou buďto ze zemí EU, nebo aliančních zemí a pro české klienty, kteří se snaží do tohoto prostoru penetrovat investičně nebo nějakým obchodem, byznysem.

Můžete to víc specifikovat?

Specifikuji pouze ty, kteří sami deklarují veřejně, že jsem s nimi spolupracující, což je třeba Colt, Česká zbrojovka, protože jsem tam jednak ve výboru pro etiku a zároveň jsem předsedou správní rady nadace rodiny Holečků.

Jsou to firmy, které pokud tedy deklarují veřejně, že s nimi spolupracuji, tak s tím nemám problém. Na druhou stranu dodržuji určitá pravidla, které v tomto byznysu se mají dodržovat, že o klientech, pokud si to sami nepřejí, nemluvím.

Všechny mé klienty zná prezident republiky. A když už tedy jsme mluvili o panu Nejedlému ve srovnání se mnou, tak já vás ujišťuji, že pokud se někdo takto postavený jako já vyskytuje v blízkosti dvou nejvyšších ústavních činitelů, i když to dělá tedy pro bono, tak naše služby, myslím tím hlavně BIS a vojenskou rozvědku, nejsou „čučkaři“.

Oni by samozřejmě prezidenta i příslušné jiné orgány informovaly, pokud bych byl jakkoli toxický nebo mohl ohrozit nejenom prezidenta, případně předsedu Senátu, ale bezpečnost tohoto státu. Pokud vím, tak nic takového nikdy nikdo o mně neřekl, spíše naopak.

Rozumím tomu správně, že byste tedy byl ochotný doložit i veškeré vaše spolupráce v rámci té bezpečnostní prověrky, pokud byste k tomu byl vyzván, kdybyste tu prověrku tedy skutečně absolvoval?

Ale samozřejmě, to není proces veřejný, to probíhá v utajeném režimu.

Ten proces opravdu probíhá velmi pečlivě. Žádost se dává na Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), ale NBÚ vás neprověřuje. Pokud dospěje k závěru, že tam je něco, co je potřeba prověřit podrobněji, tak požádá buďto naší kontrarozvědku BIS, nebo Vojenské zpravodajství.

Ti potom zkoumají, pátrají a samozřejmě je to i v konzultaci s vámi. Pokud se jim něco nezdá, předvolají si vás na pohovor. Absolvoval jsem to několikrát. Musel jsem vysvětlovat různé, z mého pohledu třeba překvapivě směšné detaily z mého života, ale nakonec se to vždycky vysvětlilo.

Takže v souvislosti s klienty nejste vázán nějakou mlčenlivostí?

Jsem vázán mlčenlivostí v tom smyslu, že o tom nemluvím veřejně. Nemluvím o tom s novináři, nikde se tím veřejně nechlubím. Pokud to udělá ten klient, že se chce pochlubit tím, že pro něj pracuji, po dohodě se mnou, s tím nemám problém.