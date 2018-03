10. 7. 2015 |Eva Malá |Regiony

Prohlídková trasa na hradě Grabštejn u Chotyně na Liberecku se rozrostla o tři pokoje. Návštěvníci mohou nově nahlédnout do někdejší vrchnostenské kanceláře, do pokoje panského úředníka i do pokoje posledního mužského potomka rodu Clam-Gallasů.