Komunikace Pirátů není optimální. K mladým ať mluví mladí a ke starším starší, nabízí Wagenknecht

V září neuspěl s obhajobou senátního křesla, nyní se Lukáš Wagenknecht podruhé pokusí stát předsedou Pirátů. V lednu 2022 proti Ivanu Bartošovi neuspěl, nyní si věří více. Vnitřní spory ve straně nechce navenek řešit, do volby jde s vizí Piráti 2.0, kdy by měla být česká ekonomika postavená na podnikatelích či střední třídě a adresné pomoci sociálně ohroženým. Rozhovor Praha 13:12 7. listopadu 2024

Čeká vás celostátní fórum, kde si Piráti budou volit nové předsednictvo. Chcete být předsedou. Co vás vedlo k tomu se znovu do volby přihlásit a znovu na předsedu kandidovat?

První byl podnět mnoha členů, kteří mě oslovili. Když jsme dole, je potřeba jít nahoru, zvednout hlavu, já to tak mám v hlavě nastavené. Je potřeba zabrat, aby měli Piráti opět dvouciferný výsledek, pro to chci udělat maximum.

Co konkrétně pro to chcete udělat?

První věc je nezabývat se vlastními problémy. Ty se musí vyřešit, ale navenek musíme řešit problémy našich voličů.

Říkám tomu vize Piráti 2.0, mám tam tři pilíře. První se týká vývoje české ekonomiky do budoucna. Abychom ji měli postavenou na drobném a středním podnikání, abychom posilovali naše kvalitní podnikatele, kteří mají vysokou přidanou hodnotu. Velké fabriky většinou odvádí zisky do zahraničí, pak je tady neutrácejí, ale naopak když máte silné české podnikatele, kteří mají kvalitní podnikání a vysokou marži, tak pak budou mít i víc peněz na platy pro zaměstnance a celá ekonomika nám půjde přirozeně nahoru a nebudeme bojovat s tím, že lidé nemají peníze kvůli nízkým platům.

Druhý pilíř je silná střední vrstva. Piráti byli postaveni tak, že podporují i lidi s průměrnými příjmy, ať to je zdravotní sestra či podnikatel. Těm musíme pomáhat, třeba odbourat byrokracii.

Třetí pilíř se týká sociálně ohrožených, kterým je třeba pomáhat efektivně, adresně a funkčně. Aby se na jednu stranu neříkalo, že jsou dávky rozhazované vrtulníkovými penězi, ale aby šly tam, kam mají jít.

Říkal jste, že se nemůžete zabývat stále vnitřními problémy a že musíte řešit problémy voličů. Nicméně po vašem odchodu z vlády preference Pirátů dramaticky klesly. Myslíte si, že komunikace kolem odchodu z vlády byla ze strany Pirátů povedená?

K těm preferencím: jedna věc jsou preference a jiná věc výsledky. Ono to nebylo tak, že najednou to bylo dole, poslední troje volby dopadly, jak dopadly. I proto je potřeba udělat vnitřní reformy, které už dosluhující předsednictvo začalo. Rád bych je dopracoval, posunul dál, ale nechci dělat takové reformy, které by stranu štěpily.

Ale ještě k tomu odchodu z vlády. Odkomunikovali jste jej podle vás dobře?

Já jsem na to koukal jako pozorovatel…

I vy jste se k té krizi ale vyjadřoval.

Ta komunikace nebyla optimální, kdybych byl v té chvíli předsedou, tak bych asi působil méně emotivně. To nebylo úplně správné. Zvedl bych hlavu a řekl, že nás pan premiér po telefonu vyhodil z vlády, tak jdeme dál a koukáme dopředu.

S kým ano a s kým ne?

Jak vnímáte Pirátskou stranu? Má být středová? Pravicová? Levicová? Protože i spektrum vašich členů je názorově široké.

Podle mého názoru jsou Piráti jediná středová liberální strana v parlamentu. Nevidím žádnou jinou, která je opravdu středová, tvrdě liberální a názory, které má, opravdu dodržuje. A pokud budu předseda, bude takovou i dál.

Tím se dostáváme k tomu, s kým si potenciálně dokážete představit ať už předvolební, nebo povolební spolupráci?

Piráti byli vyhozeni z vlády, ale vláda pořád vládne díky hlasům voličů Pirátů. V koalici se STAN byly dvě třetiny hlasů pirátské, to znamená nějakých 850 tisíc voličů současné vládě, ve které už nejsme, pomohlo.

A dokážete si v budoucnu představit spolupráci právě i se současnými vládními stranami?

Tak s kým jiným?

Pořád mluvíte o vyhození z vlády, ta slova jsou poměrně ostrá, tak proto se na to ptám.

Každá strana, která chce realizovat svůj program, ho bude lépe realizovat ve vládě. Ani nevíme, kdo bude v příští Sněmovně. Mluví se o nějakých nových stranách, které ještě vzniknou, takže ptát se, co bude za tři čtvrtě roku, je imaginární. Piráti ale budou vládnout jedině s demokratickými stranami.

A jsou politické strany, se kterými byste do koalice nikdy za žádných okolností nešli?

Populisti, extremisti.

Ze stávajících stran tak vnímáte koho?

Třeba Stačilo!, SPD a takhle bych mohl pokračovat. Mým cílem je dát demokratické strany na nohy, aby dohromady měly 101 hlasů ve Sněmovně. To je hlavní cíl a Piráti tomu mohou pomoct.

Říkal jste, že pro Piráty chcete dvouciferný výsledek. Půjdete do voleb sami, nebo budete případně hledat nějakého spojence ještě před volbami?

Teď se můžete ptát na můj osobní názor. Bohužel máme negativní zkušenost z minulosti, kdy jsme šli do koalice se STAN, ze které nám nakonec vypadli čtyři poslanci. V tuto chvíli bude asi velká debata uvnitř strany, jestli jít do něčeho, co by mohlo dopadnout stejně.

‚K mladým ať mluví mladí‘

Vraťme se k volbě předsedy Pirátů, na funkci kandidujete ze specifické pozice, kdy jste v září neobhájil senátorský post. Když přijde tento argument, z jaké pozice se chcete stát předsedou, jak na něj budete odpovídat?

Jsem členem Pirátů přes šest let. Ty volby beru s pokorou, neobhájil jsem mandát o 78 hlasů, což je škoda. Na druhou stranu jsem měl 23 procent hlasů. Kdyby Piráti měli příští rok ve volbách 23 procent hlasů, byl bych docela spokojený. Ono se lehce říká, neobhájil jste, ale v mém senátním obvodu to takhle dopadlo.

Bude se volit ale celé nové předsednictvo. Koho si v tom týmu dovedete představit? A koho naopak ne?

Na to předseda vliv nemá. Veřejně to proklamovat nebudu. Když to řeknu obecně, tak budu rád, když to budou lidé, kteří stranu nebudou štěpit a nebudou do ní vnášet negativní emoce. Byl bych rád, aby v předsednictvu byly všechny názorové proudy zevnitř Pirátů. Vždycky máte lepší mít různé názory v jednom balíku pod sebou, protože když probíhá debata, tak je to optimální a konstruktivní. To je demokracie. Když někoho vynecháte, tak potom nakonec může být zhrzený a pak dělat třeba nějaké naschvály.

Ze sociologických dat za poslední půl roku vychází kromě toho, že vám klesají preference, tak se drolí i vaše voličské jádro. Ztratili jste kdysi dominantní pozici u nejmladších voličů. Jak byste s tím chtěl bojovat, aby se Piráti vrátili k tomu, na čem stavěli v minulosti?

První věcí jsou témata, která by mohla mladé lidi zajímat, což je třeba otázka bydlení, které jsem se také v Senátu věnoval.

Druhá je komunikace s našimi voliči. Poslední roky jsem vnímal, že nebyla optimální, komunikačně bychom měli být na jejich úrovni. Rád bych zapojil Mladé Pirátstvo, protože mladý má mluvit k mladému. Máme ale i Seniory na palubě, i v této sociální skupině máme své lidi. Jako předseda bych je okamžitě chtěl zapojit, ať říkají, co je potřeba komunikovat a co je hlavní problém.

Pokud byste se předsedou stal, povedete Piráty jako lídr do sněmovních voleb?

Určitě, ani neznám jinou stranu v parlamentu, která by měla jiného lídra a předsedu. Každopádně Piráti si lídra volí zvlášť v samostatném hlasování, ale jako předseda bych se o to ucházel.

A jak chcete stavět kampaň? Prodávat to, co se vám ve vládě podařilo, anebo spíš na tom, co jste prosazovat nemohli? Měla by ta kampaň být spíš pozitivní, nebo spíš negativní?

Jsem odpůrce negace. Furt tady běží téma antibabiš, které fakt nefunguje. Všichni jsou antibabiš, tak kdo jiný než já bych o tom mohl mluvit, ale já to ani nemusím říkat nahlas.

Je potřeba komunikovat to, že hnutí ANO dělalo věci, které dnes řešíme. Oni nás zadlužili, zrušila se superhrubá mzda, v covidu se utratily strašné peníze. Kdyby to nebylo, tak dnes nemáme problémy s daňovou nebo důchodovou reformou. Takže budeme vysvětlovat, že na to máme řešení a že zachraňujeme stát kvůli tomu, co stalo v minulosti kvůli někomu jinému.

Jsem nastavený a priori pozitivně, voličům bych jako předseda říkal, že pokud zvolíte Piráty a budou ve vládě nebo v Parlamentu, tak máme návrhy řešení, které vám pomůžou v běžném životě. A co je váš běžný problém? Drahé energie, drahé potraviny, selhání tržního prostředí.

Máme antimonopolní úřad ÚOHS, ale velké korporace se dál a dál spojují, zatímco mladí podnikatelé umírají. To není normální a je potřeba to změnit. Trochu se tím blížíme k ruskému typu ekonomiky, kdy jsou na trhu dva tři velcí hráči a malí umírají, protože těm velkým oligarchickým skupinám nenahrávají.