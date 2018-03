Česká pirátská strana

29. 4. 2014 |Petr Hartman |Zprávy z domova

Český rozhlas Plus vysílá předvolební rozhovory s kandidáty stran do Evropského parlamentu. Každý všední den tak budete moci před 18. hodinou slyšet dva rozhovory. Jejich pořadí bylo vylosováno. Českou pirátskou stranu vede do voleb do Evropského parlamentu Ivan Bartoš.