Piráti opozici umí, s Blažkem bych ve vládě neseděla, říká senátorka a kandidátka na předsedkyni Šípová

Členkou Pirátů je jen měsíc a půl, nyní ale chce stranu v krizi vést jako předsedkyně po končícím Ivanu Bartošovi. „Předseda by měl být někdo, kdo bude vnímat, že ve straně jsou různé proudy a bude s nimi hovořit," říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál senátorka Adéla Šípová a nastiňuje svou vizi vedení strany. Rozhovor Praha 12:23 6. listopadu 2024

Jak dlouho jste členkou Pirátů? Donedávna jste jí totiž nebyla.

Zhruba měsíc a půl. Předtím jsem byla dlouholetou registrovanou příznivkyní a domnívám se, že dlouhodobě prokazuji, že pirátský program svou prací v Senátu plním. Byť jsem členkou krátce, tak nikdo nemůže mít pochyby o tom, že vím, co je pro Pirátskou stranu důležité.

Když jste členkou měsíc a půl, tak to proces vašeho přijímání musel finišovat v době pirátského odchodu z vlády. Jak pro vás tato změna byla důležitá?

Rozhodně to pro mě bylo v tu chvíli poněkud více povzbuzující. Žádost o vstup do strany jsem dávala na jaře, mezitím proces běžel a teď na podzim se završil. Byl to pro mě impulz těšit se do toho více, protože už jsem žádost o členství podávala podruhé.

Jak to? Napoprvé jste si to rozmyslela?

Stáhla jsem ji poté, co jsem měla pocit, že Pirátům účast ve vládě příliš neprospěje a chtěla jsem se nějakým způsobem osobně vzdálit od koaliční dohody, která mi přišla, že nedostatečně naplňuje pirátský program. A současně s vědomím toho, že čtyři poslanci nám bohužel vyjednávací sílu ve vládě nezajistí. Byla jsem k tomu skeptická.

Zklidnit stranu a debatovat

Piráty čeká celostátní fórum, kde si zvolí nové vedení a budete tam diskutovat i o dalším směřování strany. Co teď Piráti podle vás potřebují ze všeho nejvíc?

Potřebujeme koncentrovat síly. Zjistit, kolik ještě máme prostředků, personálních sil a jiných nástrojů k tomu, abychom zabodovali v příštích sněmovních volbách, protože to je klíčové: aby se náš nyní čtyřčlenný poslanecký klub rozšířil. Máme na to šanci a musíme pro to udělat všechno.

Můj cíl je snažit se stranu trochu uklidnit, vydebatovat si věci, abychom se dokázali vrhnout do kampaně a uspět.

Když jste se rozhodovala, jestli budete kandidovat na předsedkyni, tak co vás k tomu nakonec motivovalo úplně nejvíc? Proč byste měla být předsedkyní právě vy?

Jsem vhodnou kandidátkou, protože se mnou není spojená účast ve vládě. Už při jednání o vstupu do této vlády jsem byla kritičtější. Věřím také, že by straně pomohla i ženská předsedkyně, Pirátská strana oslovuje ženy, takže by to mohla být jedna z mých pozitivních výhod.

Když jste zmínila, že Piráti musí ve sněmovních volbách uspět, vedla byste je jako předsedkyně i jako lídryně do sněmovních voleb, byť jste teď senátorkou?

To je předčasná otázka, protože bude samozřejmě záviset na tom, jak se budou vyvíjet debaty ve straně. Domnívám se, že jsem schopná být lídryní do sněmovních voleb. Nevylučuji to, ale nejdřív musíme proplout tímto bouřlivým celostátním fórem.

Co se týče vnitřního uklidnění strany, aby se Piráti mezi sebou nehádali, jak vnímáte výrok ministra Jana Lipavského, který než odešel ze strany, zmínil, že se musíte „zbavit komoušů a vypnout fórum“. Souhlasila byste s tím?

Názorové proudy uvnitř stran jsou běžné. I v ODS nebo TOP 09 jsou také mnohé bouřlivé debaty, akorát to není veřejně vidět. Piráti prostě rádi debatují, za což jsem ráda, protože by byla katastrofa, kdybychom měli politické strany, ve kterých se o ničem nedebatuje.

Zároveň ale musím upřímně říct, že mi nedělají radost útoky tohoto typu, které k ničemu nevedou. Označovat někoho za komouše nebo naznačovat, že se budou vyhazovat ze strany, je úplně špatně.

Předseda strany by měl být někdo, kdo se bude těmto problémům věnovat, bude vnímat, že ve straně jsou různé proudy a bude s nimi hovořit.

Pirátské vize

Pojďme ke konkrétním vizím. Jako možná nová předsedkyně nahradíte po velmi dlouhé době Ivana Bartoše. Jaká je vaše vize toho, jací by měli být Piráti po Bartošově odchodu?

Pirátská strana má obrovské výhody v mnoha věcech. Zaprvé velká základna dobrovolníků, kteří vždy pomáhají v kampaních, tu musíme povzbudit, protože po sérii neúspěchů jsou ti lidé trošku zklamaní. Další výhodou je velké množství expertů, expertní skupiny rozdělené podle gescí. Některé fungují lépe, některé méně efektivně.

Tohle je i to, co se voličům a voličkám na nás líbilo. Že jsme nabízeli a nabízíme expertizu a pohled do budoucnosti, aby České republice neujížděl vlak. Účastí ve vládě jsme některá témata upozadili a naši voliči jsou i kvůli tomu zklamaní. Teď je znovu čas, abychom o těchto tématech hovořili.

Tak řekněte konkrétní témata, která jsou za vás prioritní.

Za mě jsou prioritní témata ta, která řeší efektivní veřejnou správu a transparentní hospodaření. Občané mají právo a je dobře, že chtějí vědět, jak vláda či obce nebo instituce hospodaří.

Druhá oblast je důraz na to, aby měli obyčejní lidé jistotu, že dostanou veřejné služby, které potřebují. Například rodiny budou mít jistotu, že dostanou své děti do škol, školek, že dostanou praktického lékaře.

Dále je i velmi zásadní důraz na dodržování principů rovnosti lidských práv a solidarity s lidmi, kteří například můžou být v nouzi.

‚Piráti opozici umí‘

Tyto priority byste chtěli prosazovat z role opoziční strany, anebo je za vás šance, že by se Piráti vrátili do vlády? Jinými slovy: jaký je váš koaliční potenciál?

Ke koaličnímu potenciálu je těžké se teď vyjadřovat, protože rok je dlouhá doba do sněmovních voleb.

A koalice se dělají po volbách, ano…

Uvidíme, jak zabodujeme, může se stát ještě spousta věcí. Pokud jde o pozici Pirátů v opozici, tak vždy vzpomínám na příklady toho dobrého, co se nám z opozičních lavic podařilo prosadit. Jedním z takových příkladů je například zákon o registru smluv, což byla mimochodem jedna z hlavních věcí, která mě do politiky přitáhla. Tehdy jsem působila jako advokátka, zabývala jsem se právem veřejného zadávání a tehdy jsem byla úplně nadšená tím, že vznikl registr smluv. Něco do té doby nevídaného.

V opozičních lavicích Piráti pracovat umí, v tom sněmovním období 2017–2021 jsme toho prosadili poměrně dost, třeba i bankovní identitu.

Takže nemáte přímou ambici vrátit Piráty do vlády? Dovézt stranu znovu k vládní moci?

Vůbec to nevylučuju. Pokud by byla dobrá demokratická síla zvolená voliči, tak jistě je na místě, aby i Piráti byli součástí vlády, pokud k tomu budou mít dostatečný počet poslanců.

Dokážete si tedy představit návrat třeba k ODS? Protože teď od Pirátů zaznívají ostré výroky například o „kmotrech z ODS“ a podobně.

Jsem třeba velmi kritická k práci ministra spravedlnosti Pavla Blažka, který už dostal několik různě barevných karet.

Kdybych měla uvažovat o tom, jestli bych byla ministryní ve vládě – taková nabídka samozřejmě není a nemyslím si, že by v dohledné době měla být –, tak si neumím představit, že bych seděla ve vládě s ministrem Blažkem. Ale třeba on nebude ministrem spravedlnosti v další vládě.

S kým byste si naopak nedovedla představit spolupráci? Se kterými stranami byste nešla do koalice?

Rozhodně ne s komunisty nebo s extremisty z pravého spektra. To jsou pro mě strany, se kterými bych do vlády rozhodně nešla.

Když už jsme u spolupráce, koho si dovedete představit ve svém týmu předsednickém, kdybyste se stala předsedkyní? Kdo by tam měl být?

Musím říct, že mám velmi dobré vztahy s končícími místopředsedkyněmi. Nechci teď jmenovat konkrétní jména, protože probíhá mnoho setkání.

Ráda bych, aby bylo předsednictvo genderově vyvážené, aby tam byly slyšet i hlasy mladých Pirátů a Pirátek, aby byly slyšet hlasy regionů, abychom nebyli jen strana Prahy a nejbližšího okolí.

A když tu otázku opět otočím, s kým byste nechtěla spolupracovat? Jsou tam taková jména?

Ne, nevybavuji si nikoho, s kým bych nedokázala jednat nebo hovořit.