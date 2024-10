Odchod Pirátů z vlády je taktická chyba, oslabujeme se tím, říká nový ministr a druhý muž STAN Vlček

Změnu počtu vládních stran z pěti na čtyř hodnotí jako spor mezi ODS a Piráty. Nový ministr průmyslu a obchodu a první místopředseda STAN Lukáš Vlček v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál kromě aktuální politické situace popisuje i své plány na zlepšení komunikace resortu průmyslu nebo výhled na sněmovní volby. „Musíme lidem ukazovat i něco jiného než pomoc Ukrajině, lidi často mnohem víc zajímá, co jsme reálně udělali pro ně,“ upozorňuje. Rozhovor Praha 9:55 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově jmenovaný ministr Lukáš Vlček | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Stal jste se novým ministrem průmyslu a obchodu. Spolu s vámi nastupuje i jako nový ministr pro místní rozvoj váš spolustraník Petr Kulhánek, který nahrazuje šéfa Pirátů Ivana Bartoše. Z pětikoalice je čtyřkoalice. Jaký je váš pohled na odchod Pirátů z vlády?

Nevidím jako šťastné řešení, že z vlády úplně odešli. Zároveň ale není úplně šťastné řešit některé věci po telefonu. Nemůžu hodnotit jednotlivé detaily, nebyl jsem u toho, ale řada věcí se měla řešit s chladnou hlavou a koukat víc za horizont.

Vidíte možnost, jak vztahy napravit, abyste vůbec mohli s Piráty v budoucnu počítat jako s možnými koaličními partnery do vlády? Nespálily události minulých týdnů všechny mosty?

Především mě to i lidsky mrzí. V evropských volbách začala narůstat konkurence, s jejichž pohledem na svět nemůžu v žádném případě souhlasit…

Myslíte Přísahu s Motoristy a komunisty vedenou koalici Stačilo?

Ano, zatímco tihle možní koaliční partneři rostou Andreji Babišovi a jeho ANO, my se naopak oslabujeme tím, že odchází pátý partner z vlády. To není dobře a spíš to oslabuje demokracii, než aby jí to posilovalo nějakou lepší opozicí, jak se teď Piráti nazývají. Je to politická taktická chyba.

Ze které strany to ale je chyba?

Jako Starostové na to chceme koukat jako vnější pozorovatel, protože to je spor mezi ODS a Piráty. Nevím, kdo na tom má větší díl viny, to hodnotit nechci. Koukáme na to jako ti, kteří si uvědomují dopady na celostátní i krajskou politiku. Těch 96 pirátských krajských zastupitelů, o které přišli, v povolebním vyjednávání v mnoha krajích chybí k tomu, aby šlo vytvořit koalice na půdorysu vlády.

Třeba u nás na Vysočině chybí jeden mandát k tomu, aby se dala udělat koalice na půdorysu, který byl doteď: ODS, Piráti, STAN, KDU-ČSL a SOCDEM.

Teď povládne ANO se SOCDEM podporovaní SPD. Sociální demokrati se nechali koupit a do toho si uplatili SPD tím, že dají placený výbor chlápkovi, který ještě nedávno hlásal, že mikrovlnky jsou špatné a můžou vás zdravotně poškodit. To je špatně.

Ten „chlápek s mikrovlnkami“ bude nejspíš poslanec SPD a krajský lídr Radek Koten, že?

Ano, ten teď bude mít placenou pozici ve výboru pro bezpečnost a dostavbu Dukovan.

Podobná situace se stala hned v několika krajích, navíc v Moravskoslezském a Karlovarském má většinu ANO i samo. Nakonec to nemusí být nerealistický scénář ani po příštích sněmovních volbách…

To není, to si řekněme otevřeně. O to víc se musíme snažit, abychom tomu zabránili.

Vysvětlovat a ukazovat

Co budete dělat konkrétně vy jako nový člen vlády? Jaké máte recepty?

Několik. Na ministerstvu průmyslu a obchodu jsme tři roky pracovali velmi týmově a máme tam hodně produktů. Teď rok před volbami je musíme znovu a dvojnásobnou rychlostí a silou i prodávat.

Udělaly se důležité projekty, aby měl stát do budoucna cenově dostupné energie. Musíme lidem vysvětlovat a ukazovat i něco jiného než pomoc Ukrajině. Za tím plně stojím, lidi ale často mnohem více zajímá, co jsme reálně udělali pro to, aby byly ceny energií po tom, co nám Rus provedl, dostupné. Nebo třeba to, jak budeme bojovat s monopolními a oligopolními hráči na trhu, abychom měli stabilní cenovou hladinu s dopadem na nízké ceny potravin. To jsou věci, které lidi běžně zajímají.

V komunikaci dosud resort průmyslu pokulhával. Váš postoj je tedy takový, že se přicházelo s dobrými věcmi, jen je lidem, voličům, nikdo neříkal?

Věci, které máme za sebou, musíme patřičně komunikovat a zároveň pokračovat dál. Chceme dál pokračovat v investicích do přenosových soustav, obnovitelných zdrojů i do změny legislativy. Aby tu byla dostupná a levná energie. A lidí to musí fyzicky poznat ve své peněžence.

Na úrovni ČEPS, což je společnost pod ministerstvem, máme plán zhruba deseti miliardových investic každý rok do přenosové soustavy. Primárně financované z modernizačního fondu, takže emisními povolenkami. To abychom soustavu zpevnili a měli větší tlak na cenu.

Na vašem novém resortu se budete muset dál potýkat s Green Dealem, sbírkou opatření k zelenějšímu hospodářství. Pro kritiky jde o „zelené šílenství“, které by nejraději zrušili. Vy k tomu ale, pokud vím, takto kategorický nejste.

Určitě ne. S aspekty Green Dealu mám i silné praktické zkušenosti. Zelená opatření mohou velmi významně pomoci nejen ekonomice a životnímu prostředí, ale zároveň se velmi pozitivně dotknout života lidí. To musíme i konkrétně ukazovat.

Díky zeleným penězům jsme u nás v regionu na Pacovsku díky úsporným opatřením, zateplení škol, školek, úřadů, modernizací kotelen atd. snížili spotřebu plynu jen mezi lety 2010–2020 o 60 procent. Zmodernizovali jsme odpadové hospodářství, takže lidé platí méně za svoz. Zmodernizovali jsme vodárenství, díky čemuž se nemusí platit tolik za vodné a stočné. To všechno má velmi pozitivní dopad do peněženek lidí. To je ten reálný Green Deal. Na těchto konkrétních příkladech musíme národní politiku lidem ukazovat.

Lukáš Vlček byl v letech 2006-2021 starostou Pacova na Vysočině | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Vláda není příliš populární a jeden z důvodů, proč krajské volby dopadly takto, bylo velké množství voličů vládních stran, kteří nepřišli. Teď jsme probrali, co chcete prosazovat na svém resortu, podobné plány jistě mají i jiní ministři. Co bude ale nějaké větší téma sněmovních voleb? Ty minulé rozhodla mobilizace ve stylu antibabiš, teď některé vládní strany plánují své voliče k volbám opět přilákat například varováním před tím, aby to po volbách tady nevypadalo jako teď na Slovensku…

A to je ale málo. Nejenom, že se musíme udržet v základních morálních hodnotách a poukazovat na to, že nechceme v řadě případů skončit jako Slovensko, že se tu v přímém přenosu nezačne destruovat právní stát. Na druhou stranu, naše systémy jsou v mnoha ohledech odlišné. Český systém je mnohem robustnější, už minimálně přítomností Senátu.

Za mě je to ale málo. Nutně to musíme doplnit o praktické věci, které tahle vláda udělala. A nejenom o to, že jsme dokázali překonat velké krize, ale dokázat i vysvětlit, co překonání těch krizí přineslo a jaké další praktické věci lidem přinášíme.

Třeba na armádních zakázkách Česká republika velmi cynicky řečeno vydělala. Víc dostala, než darovala Ukrajině. Z pohledu sociálních a zdravotních odvodů, tak když budu opravdu velký cynik, tak přítomnost ukrajinských uprchlíků české ekonomice pomáhá. Samozřejmě bych byl radši, kdyby žádná válka nebyla. Ale tato čísla se hodí do diskuse s narativy, že jen platíme Ukrajincům a Ukrajině.

‚STAN už je dospělý‘

Z hlediska vládních stran se červnové volby do Evropského parlamentu i nyní ty krajské rozhodně nedají vykládat jako vítězství. Váš předseda Vít Rakušan přesto po krajských a senátních volbách řekl, že Starostové a nezávislí mohou být relativně spokojeni, protože rostou už třetí volby v řadě. Zkraje tohoto roku jste STAN rebrandovali, změnili jste barvy, vystupujete marketingově trochu jinak. Jdete správným směrem?

Ano. Jdeme postupně drobnými kroky kupředu. V letošních trojích volbách jsme skutečně posílili, v červnu jsme získali samostatně téměř devět procent, máme více krajských mandátů a v senátních volbách uspělo všech šest našich kandidátů ve druhých kolech, navíc jsme měli velký počet kandidátů na třetích místech.

Není to žádné raketové posilování, to jsme ani nechtěli. Jsme v pozici strany s velmi silnou praktickou znalostí věcí, kdo má komunální a regionální zkušenosti, a zároveň někoho, kdo má silně zakotvené morální hodnoty, proevropské hodnoty.

Přes dva roky jste prvním místopředsedou Starostů. Dostal jste za úkol vnitřní konsolidaci celého hnutí po období velkého propadu souvisejícího s kauzou Dozimetr. Navenek jste dosud nebyl tolik vidět, co jste dosud ve straně udělal?

Pokud Starostové a nezávislí chtějí hrát první ligu, tak musí mít vybudovanou patřičnou organizační strukturu. Moje práce posledních dvou let bylo právě to. Silné krajské a regionální struktury by zároveň měly generovat talenty pro práci na celostátní úrovni. Moje role byla manažerská, abychom se zpevnili a zprofesionalizovali.

V letošních eurovolbách jste teprve podruhé v celostátních volbách kandidovali samostatně, poprvé to bylo ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017. Je to nový normál, nebo se různé volební koalice – jako jste měli v minulosti s TOP 09, Piráty a málem i lidovci – budou opakovat?

Na komunální a krajské úrovni budeme v koalicích každopádně pokračovat. Na celostátní úrovni už ale nebudeme hledat koaličního partnera, jako STAN jsme došli do dospělosti.

Před pěti lety převzal předsednictví Starostů Vít Rakušan, který je spíše liberálněji laděný než jeho předchůdce, konzervativnější Petr Gazdík. Právě pod Rakušanovým vedením se z vás postupně stala politická síla, která se chce zaměřovat na proevropského a liberálního voliče. Když takhle jezdíte po všech vašich místních organizacích, jak to vaši členové vnímají a jsou s tímto směrem ztotožnění?

Rozumím, kam tím míříte. Jsme středové liberální proevropské hnutí. S touto politikou se i pojí určitá témata, ať je to otázka co nejdřívějšího přijetí eura nebo třeba manželství pro všechny.

Je ale pravda, že dále od Prahy síla těchto témat slábne. Proto nesmíme zapomínat na to, odkud jsme vzešli a i na celostátní úrovni prosazovat regionální témata. Ať už to je koheze, vyrovnávání meziregionálních rozdílů, financování obcí, decentralizace energetiky nebo boj proti slučování obcí. V tom žádnou zásadní úsporu nevidíme, prosazujeme dobrovolnou spolupráci mezi menšími obcemi, sdílení úředníků či energetického potenciálu.

Lukáš Vlček (vpravo) s předsedou STAN Vítem Rakušanem | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK