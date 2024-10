Od sněmovních voleb 2021 uplynuly tři roky, do příštích zbývá 11 měsíců. Web iROZHLAS.cz s výzkumným ústavem PAQ Research přináší přehled voličských přelivů od zmíněných voleb a srovnává je s preferencemi ze září a října. ANO z nich vychází jako strana se stabilizovanou podporou, které se daří bodovat u lidí, na které nejvíce dopadly důsledky inflace. Voliče Spolu naopak zasáhly méně než ostatní. Data Praha 5:00 22. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ANO má stabilní podporu, zatímco voliči vládních stran lavírují a zvažují vůbec účast, ukazují přelivy

Mezi vládním táborem a opozicí dál leží hluboké a těžce překonatelné příkopy. Přelivy mezi nimi jsou jen ve zlomcích procenta, ukazují data PAQ Research.

„Vládní strany bývají obvykle nejméně populární v polovině volebního cyklu. Současnému kabinetu ale chybí do sněmovních voleb poslední rok a jeho podpora je níž, než byla před rokem,“ upozorňuje sociolog z PAQ Michael Škvrňák.

„U voličů vládních stran vidíme, že by častěji volili jinou stranu, nebo lavírují mezi několika stranami, nevědí, koho by volili, nebo ani nevědí, jestli by přišli k volbám,“ doplňuje Škvrňák.

Naopak podpora hnutí ANO je od sněmovních voleb 2021 stabilnější. Daří se mu mobilizovat část nevoličů a čerpá i z kategorie „jiné strany“. Mezi ně patří jak SPD, tak subjekty, které se po posledních sněmovních volbách nedostaly do Sněmovny: Přísaha, SOCDEM, KSČM a další menší strany.

Všechny zmíněné strany jsou v grafech dohromady jednak proto, že by případné přelivy vzhledem k omezenému počtu respondentů nemusely být vypovídající, a zároveň jde o partaje, jejichž podporovatelé mají mezi sebou velké překryvy, jak ukazují například data analytického ústavu STEM.

Kategorii „Nevím“ naplňují lidé, kteří lavírují a zvažují více stran. „Do voleb je ještě relativně daleko, ale nakonec se tito lidé pravděpodobně přikloní ke své původní straně,“ tvrdí Škvrňák.

Pokud některé ze stran odešli voliči do této kategorie, má větší šanci je zlákat zpět, než když odešli do nevoličů.

Dopad a vliv inflace

V rámci dlouhodobého projektu Život k nezaplacení, na kterém spolupracují i s Českým rozhlasem, se výzkumníci PAQ zaměřili i na to, jak se liší voličské přelivy u lidí více a méně zasažených inflací. Právě od sněmovních voleb 2021 se z úrovně pěti procent vyšplhala během následujícího roku až k 20 procentům, během roku 2023 postupně klesala a nyní je zpět na dvouprocentní úrovni.

Zvlášť měřitelná je tak skupina lidí, kteří byli zasažení inflací více. Tu výzkumníci definují tím, že zbytkový příjem jejich domácností klesl od voleb 2021 do současnosti o více než 50 procent. Zbytkovým příjmem se myslí to, co domácnostem zbyde po zaplacení bydlení, potravin a dalších nezbytných výdajů. Těchto lidí je v české populaci téměř třetina (31,5 procenta).

ANO se u této voličské skupiny daří daleko více mobilizovat nevoliče než z kategorie těch méně zasažených dopadem inflace. Platí tak jeho pozice jakožto hlasu socioekonomicky znevýhodněných lidí.

„Voliči více zasažení inflací častěji mění své rozhodnutí,“ říká Škvrňák s tím, že nejmarkantnější je rozdíl u voličů koalice PirSTAN z minulých voleb. „Mezi těmi zasaženými inflací více svou volbu nezměnilo jen 42 procent, zatímco u těch méně zasažených u své volby zůstalo 54 procent,“ doplnil.

Zatímco ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly jako koalice Spolu ve sněmovních volbách 2021 a za rok si to pravděpodobně zopakují, Piráti a Starostové se rozešli ihned po volbách, navíc jsou teď po odchodu Pirátů z vlády nově na opačných stranách parlamentních bojů. Podle prvních měření se zdá, že to pomáhá spíše Starostům.

Poslední graf ukazuje zbylé dvě třetiny populace, které byly v uplynulých letech inflací zasaženy méně. Zbytkový příjem domácností jim od sněmovních voleb 2021 klesl o méně než polovinu.

Viditelně méně než ostatní strany zasáhla za toto období kumulativní inflace voliče koalice Spolu. I tak jich ale podstatná část v tuto chvíli zvažuje, koho bude volit, či zda vůbec k volbám za necelý rok přijdou.