Hlavní hygienička Svrčinová: Zkusíme požadovat bezinfekčnost už při koupi vstupenky na akce

Ačkoliv čísla nakažených covidem-19 po prázdninových měsících znovu pomalu rostou, data odpovídají tomu, co se zhruba očekávalo, tvrdí hlavní hygienička Pavla Svrčinová. „Převážný výskyt nákazy je ve školách a školních kolektivech. A trošku alarmující je situace v některých výrobních firmách, kde máme za poslední týden dva poměrně velké klastry přes dvacet osob – jsou to nenaočkovaní zahraniční dělníci," shrnuje situaci v první polovině září. Speciál Praha 20:55 13. září 2021

O návratu povinného testování do firem zatím hygienici nepřemýšlí. „Uvažovali bychom o tom při 75 nakažených na 100 tisíc obyvatel, přičemž vyhodnocování by probíhalo spíš regionálně,“ říká Svrčinová.

Budeme testovat nový systém, kdy je nutné bezinfekčnost prokázat už při nákupu lístku na akci

Na firmy apeluje, aby se v ochraně svých zaměstnanců angažovaly samy. Radí například testovat nové zaměstnance nebo pracovníky po návratu ze zahraničí.

Pokud jde o hromadné akce, pravidelně na ně docházejí kontroloři z řad hygieniků, ujišťuje. Kulturních událostí je ale hodně a pracovníci hygienických stanic nezvládnou pokrýt všechny. Také proto se chystají spojit síly s organizátory a otestovat nový způsob kontroly.

„Teď o víkendu budou například probíhat Dny NATO v Ostravě, kam pojedou moji kolegové z ministerstva a z tamní hygienické stanice. Budeme zkoušet nový systém, kdy každý už při nákupu vstupenky bude dodávat svůj certifikát, jestli je očkován, testován nebo prodělal onemocnění. Kolegové to budou u vstupu kontrolovat a porovnávat s databází,“ říká hygienička.

‚Loňský podzim se opakovat nebude‘

Imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky Václav Hořejší upozorňuje, že pojem „bezinfekčnost“ je v případě očkovaných proti covidu-19 nepřesným označením – i s potřebnými protilátkami totiž můžeme infekci dál přenášet.

Svrčinová ale uvádí, že přestat očkovaným lidem automaticky uznávat bezinfekčnost se ministerstvo nechystá. „Jednoznačně se zdá, že očkovaná osoba nenakazí tolik dalších lidí,“ odůvodňuje.

Hosty pořadu byli: Matěj Skalický, redaktor, Český rozhlas

Pavla Svrčinová, vrchní hygienička

Václav Hořejší, imunolog, Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky

Andrea Strohmaierová, redaktorka, Český rozhlas

Veronika Žeravová, redaktorka, Český rozhlas

Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů

Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky

Luboš Zajíc, prezident Asociace ředitelů ZŠ, ředitel ZŠ Pečky

Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací

I přes problematický výklad pojmu vnímá Hořejší aktuální vývoj epidemie v České republice optimisticky: „Na konci tohoto týdne uvidíme, jestli to nadále bude nějak mírně stoupat, nebo stagnovat. Vsadil bych se, že to bude víceméně stagnovat na nynějších číslech.“

Imunolog vládě schvaluje rozvážnost a uznává, že lepší je ještě několik týdnů opatření trochu přehánět než si zopakovat scénář z loňského podzimu. „Byť jsem si naprosto jistý, že už se to opakovat nebude,“ dodává.

Pakliže se čísla nebudou zhoršovat, má Hořejší za to, že by bylo možné následovat příklad Dánska, které opatření s odkazem na vysokou proočkovanost populace výrazně uvolnilo a hlídá hlavně vstup cizinců do země.

