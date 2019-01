Na cestující pražskou MHD čeká další akce Revizor. Počet černých pasažérů ale klesá

Černých pasažérů v Praze stále ubývá. Meziročně klesl jejich počet skoro o patnáct procent. Loni například chytili revizoři v pražské MHD zhruba 232 000 lidí bez jízdenky, předloni jich bylo 272 000 a ještě rok předtím jich bylo skoro 300 000.

„Má na to vliv hned několik věcí. Tou první je to, že se v hlavním městě výrazně snížila před dvěma lety cena ročního kuponu. Dneska stojí 3650 korun. To je zhruba deset korun na den. A to už je okamžik, kdy lidé přemýšlí, jestli chtějí jet na černo a stresovat se. Při té ceně deset korun na den už to nemá smysl,“ popsal Českému rozhlasu Regina mluvčí společnosti ROPID Ondřej Kubala.

Navíc existuje „hodně zajímavá nabídka magistrátu, když jste černý pasažér a chcete se stát platícím cestujícím“, dodal Kubala.

„Jmenuje se to Pokuta za půlku. Je to velmi jednoduché. Pokud vás chytí revizor a jste ochotní zaplatit přirážku k oficiálnímu jízdnímu, laicky pokutu, na místě, tak vás to stojí 800 korun. Ale pokud byste se rozhodli polepšit a zároveň si koupit roční kupon v doplatkové pokladně dopravního podniku Na Bojišti, tak vám tu pokutu sníží na 400 korun,“ vysvětlil mluvčí.

Opatření platí od října 2017, ale bylo zatím jen v testovacím provozu. „Pražští radní, protože to bylo velmi úspěšné, rozhodli, že to bude součástí pražského tarifu a že to bude platit napořád. Zatím to využilo přes pět tisíc lidí,“ řekl Kubala.

Ke snížení počtu černých pasažérů přispívá také akce Revizor. „Třikrát měsíčně jsou revizoři ochotní prozradit datum většího zátahu. Nikdy neřeknou místo, ale pokud budete cestovat v pražském metru, tak můžete vidět velkou ceduli u vstupu, kde je vykřičník a Pozor, zvýšený výskyt revizorů. To je oznámení, že se tam ta akce koná,“ upozornil Kubala s tím, že informace, kdy se podobné akce konají, můžou cestující najít na webu Nejedešnačerno.cz.