Česko chce koupit izraelské radary za miliardy. Nesmí být zapojeny do výzbroje aliance, zní z NATO

Podle bezpečnostního výboru NATO není možné, aby byl do aliančního systému zapojen systém, který nepochází z členské země NATO. Týká se to i nákupu mobilních radarů pro českou armádu z Izraele. Sdělilo to v pátek tiskové oddělení ministerstva obrany. Výbor NATO bude podle českého ministerstva hledat řešení problému, protože se týká více členských států aliance. Premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodnutí výboru NATO překvapilo.

Praha 16:09 8. června 2018