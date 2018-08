Kolik teče do neziskovek? Ministerstva posílají zlomek ze svých rozpočtů, hlavně sociálním projektům a sportu

Další peníze poskytly neziskovkám kraje – včetně Prahy to bylo v roce 2016 2,8 miliardy. Vedle toho přiteklo do neziskového sektoru z rozpočtů obcí 3,9 miliardy a ze státních fondů 220 milionů. Vyplývá to z aktuálního rozboru financování neziskového sektoru v roce 2016, který má iROZHLAS.cz k dispozici a který by měla v následujících týdnech projednat vláda.

Výdaje sotva procento

Ministerstva a další státní instituce dávají na provoz neziskových organizací většinou sotva procento ze svých rozpočtů. Jak ukazuje následující graf, třeba v případě resortů vnitra, spravedlnosti a dopravy to není ani desetina procenta.

Bezmála 85 procent dotací teče do neziskového sektoru přes ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jen resort školství rozdělil na dotacích v roce 2016 přes 5 miliard korun. Ve srovnání s jeho celkovým rozpočtem jde o 3,6 procenta. V případě ministerstva práce, který dal o miliardu méně a současně hospodaří s vůbec největším rozpočtem, je to ani ne procento.