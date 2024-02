Platy 2000 nepedagogických zaměstnanců vyjdou na 800 milionů, tvrdí Bek. Ke stávce odborů nevidí důvod

Na zaplacení 2000 nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství, jak požadují školské odbory a asociace, je podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) potřeba 800 milionů korun. Suma podle něj představuje výrazně menší částku, než o kterou se jednalo na podzim. Na posílení rozpočtu regionálního školství se nicméně musí dohodnout celá vládní koalice, uvedl Bek na tiskové konferenci po pondělním jednání s odbory. Praha 14:04 12. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Platy 2000 nepedagogů vyjdou na 800 milionů, odhaduje ministr školství Mikuláš Bek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokryto podle Beka není celkem 2500 úvazků, z toho 500 z nich je možné financovat z krajské rezervy. Jednání koalice se uskuteční v úterý, řekl v pondělí ministr. Ke stávce nevidí Bek důvod, argumentuje mimo jiné poměrem 80 000 zaměstnanců ve školství ke dvěma tisícům nepokrytých úvazků.

Ředitelé škol byli podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka po obdržení rozpisu rozpočtu rozladění. Uvedl, že situace by se měla uklidnit, pokud se dofinancují pozice nepedagogů. Stávka je podle Dobšíka stále ve scénáři odborů.

„Zatím jsme to odstínili, a to odstínění pokračuje. Uvidíme, jak to dopadne u pana premiéra,“ řekl Dobšík. Na úterní schůzce by se podle něj mělo připravit řešení. Dobšík předpokládá, že pokud s ním bude souhlasit premiér, tak ho vláda schválí. Na jednání se podle Dobšíka řešilo i financování vzdělávání v roce 2025.

Rozpis rozpočtu pro regionální školství, který minulý týden rozeslalo školám ministerstvo školství, podle školských asociací obsahuje výrazné krácení peněz na platy a s ním spojené snižování přidělených úvazků nepedagogů.

Rozpočet pro regionální školství je podle ministerského rozpisu letos o 4,97 miliardy vyšší než loni, činí 187,87 miliardy korun. Největším problémem rozpisu je podle asociací snížení financí na platy nepedagogů a škrtání pozic nepedagogů ve školách.

Podle asociací je snížení vyšší, než jaké slibovalo ministerstvo školství při jednáních s odbory a zástupci školských asociací na podzim. Bek po dohodách řekl, že resort škrtne maximálně 8000 neobsazených pozic nepedagogů.

Škrtání pozic

Někteří ředitelé si na sociálních sítích stěžovali na škrtání pozic nepedagogů, upozorňovali, že škrtnuté pozice nejsou neobsazené. „Škrtalo se plošně,“ řekl Dobšík.

Ministr nadále odmítá kritiku odborů, část aktérů si podle něj totiž některá pravidla, která jsou součástí rozpisu rozpočtu, vykládá chybně. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce nebylo po zveřejnění rozpisu rozpočtu jasné, z čeho a jak je rozpočet počítaný a jak k němu mají ředitelé přistupovat.

„Takže některé ty údaje vypadaly opravdu katastroficky,“ řekl. Nyní se podle něj dopracovali ke konkrétním číslům a situaci vidí reálněji, dobrá podle něj ale není. Ředitelé škol podle něj budou klidnější, když uvidí, že se situace řeší.

Konkrétní kroky budou zástupci školských asociací a odborů řešit až na úterní schůzce s premiérem, řekli novinářům Dobšík, Zajíc a předseda předseda Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiří Zajíček.

Bek tvrdí, že závazek daný stávkujícím přesně splnil. „Ještě před dvěma týdny hrozilo, že stát normativně přestane financovat 17 000 pozic nepedagogů. Já jsem kolem té stávky veřejně sliboval, že udělám všechno pro to, aby to bylo maximálně 8000, což odpovídá počtu neobsazených míst,“ řekl ministr minulý týden.

Nakonec se podle něj v rozpisu objevilo 7500 těchto míst. Na 7500 nefinancovaných místech je 2500 reálných zaměstnanců, z toho 500 je možné financovat z krajské rezervy.