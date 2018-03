30. 12. 2016 |Iveta Vávrová |Ekonomika

Lékařům a sestrám v nemocnicích stoupnou od ledna platy o 10 %. Je to už po třetí v řadě. Podle kritiků z řad lékařské komory nebo Svazu českých a moravských nemocnic to ale personální krizi ve zdravotnictví nevyřeší. Ta teď doléhá i na soukromé lékaře, kteří stárnou a v některých oblastech musí lidé za praktickým lékařem dojíždět do vzdálenějších obcí. Mladé zdravotníky totiž lákají zajímavější pracovní podmínky do zahraničí.