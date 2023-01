Vyjednávání mohlo být kratší, kdybychom první nabídku od Spolu dostali hned po volbách, míní Hřib

Praha už čtyři měsíce čeká na nové vedení. Nyní se zdá, že je dohoda po dlouhém vyjednávání na dosah, ovšem s nezbytnými ústupky všech zúčastněných, a to především koalice Spolu a Pirátů. Hlavním cílem budoucí pražské koalice je, aby mělo město Praha nové vedení včetně zvoleného primátora do 16. února. Co všechno ještě stojí v cestě podpisu koaliční smlouvy a kdo zaujme jakou pozici? Praha 16:21 31. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proti dosluhujícímu primátorovi se vyhradil Zdeněk Zajíček (ODS) s tím, že chyba prodlouženého vyjednávání byla i na straně Pirátů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V tomto týdnu se opět sejdou představitelé Spolu, Pirátů a hnutí STAN, aby projednali koaliční smlouvu. Podle dosluhujícího primátora z Pirátů Zdeňka Hřiba ale určitě nedojde k vyjednání její finální podoby.

„Myslím si, že na těch dokumentech je ještě hodně práce a večer finále všech příloh mít nebudeme. Vyjednávání ostatně stále ještě pokračují. Řeší se záležitosti, které byly v průběhu prosince definovány jako problematické a samozřejmě se ladí koaliční program,“ říká dosluhující primátor a pokračuje:

„Ten je pro nás velmi důležitý, aby bylo jasné, na jakém programovém prohlášení se tato koalice shodne a co se bude v budoucnu pro Pražany dělat,“ dodává Hřib.

Podle Zdeňka Zajíčka, pražského zastupitele z ODS, je vyjednání koalice ale velmi blízko svému cíli.

„Program, o kterém debatujeme a který bude předmětem našich dalších konzultací asi ještě v průběhu středy, nemá v tuto chvíli zásadní věci, na kterých bychom nebyli schopni se shodnout. Spíš debatujeme o rozsahu takového dokumentu, který by měl být přílohou koaliční smlouvy,“ vysvětluje.

Ústupky ze všech stran

I přesto, že se jednání chýlí ke konci, jedná se historicky nejdelší období samostatné republiky, kdy Praha stále čeká na nové vedení. Jak uvádí Hřib, vše mohlo být ale už dávno dohodnuto.

„Z mého pohledu mohlo být vše podstatně kratší, kdybychom tu první nabídku, o které dávalo nějaký smysl se vůbec bavit, dostali od Spolu ne v pondělí 16. ledna, ale třeba hned po volbách. Potom bychom si ušetřili tři a půl měsíce projednávání a bylo by to nepochybně kratší. Nyní vyjednáváme zhruba 15. den a ta jednání jsou skutečně intenzivní,“ míní Hřib.

Sám také uvádí, že Spolu nakonec přišlo s dohodou, po které Piráti ale i hnutí STAN volali celou dobu, tedy po tom, že není možné, aby Spolu mělo zároveň primátora a většinu v radě. Nová nabídka je nakonec s pěti křesly v radě pro Spolu, dvěma pro STAN a čtyřmi pro Piráty.

Aliance pro stabilitu

Proti primátorovi se ohradil Zajíček s tím, že chyba prodlouženého vyjednávání nebyla pouze na straně koalice Spolu, ale také Pirátů.

„Pan primátor moc dobře ví, jak složitě jsme vyjednávali hned v prvních jednáních s Piráty, kteří si stanovili poměrně nepřekročitelné podmínky pro to, aby koalice mohla vzniknout. Nakonec skočili do Aliance pro stabilitu a setrvali v ní více jak dva měsíce. Mimo jiné to jsou také dva měsíce, které se mohly využít na jednání,“ říká Zajíček.

Nakonec ústupky museli udělat všichni a podle Zajíčka ještě nějaké přijdou. „Všichni tak nějak musí hledat cesty k vzájemnému porozumění. My jsme ústupky udělali a očekáváme, že přijdou i z druhé strany od našich budoucích koaličních partnerů. Některé už byly i učiněny.

Věřím tomu, že všichni s velkým rozumem a pokorou přistoupí k tomu, že je potřeba najít konsenzus, který bude vyvážený, a že budeme schopni dát Pražanům 16. února nové vedení, které vzešlo z voleb,“ dodává Zajíček.

Poslechněte si pořad Téma dne v audiozáznamu nahoře v článku.