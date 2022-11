Povolební jednání v Praze váznou. Výsledná koalice může vzniknout i bez lídrů, hodnotí politolog

Praha stále neví, jaké uskupení stran jí bude v příštích čtyřech letech vládnout. Vítězná koalice Spolu chce vedení magistrátu sestavit na vládním půdorysu. Pirátská strana naopak prosazuje do vedení města širší koalici s hnutím Praha Sobě. Do hry tak vstupuje i hnutí ANO, které Spolu nabízí povolební spolupráci. „Pokud by hnutí STAN přimklo k jednomu nebo druhému směru, mohlo by to jednání rozhodnout,“ hodnotí situaci politolog Petr Jüptner. Praha 20:04 2. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání pokračují zejména mezi koalicí SPOLU vedené Bohuslavem Svobodou a lídrem pražských Pirátů Zdeňkem Hřibem | Zdroj: Profimedia / iROZHLAS.cz

Koaliční vyjednávání v Praze už probíhají nejdéle za poslední čtyři volební období. Přesáhly už dokonce i hranici z roku 2006, kdy povolební vyjednávání v Praze trvala 38 dní. Současná jednání přitom probíhají už déle než 40 dnů a nevypadá, že by směřovala ke konci.

Očekávání, že jednání nebudou jednoduchá, byla podle pražského lídra hnutí STAN Petra Hlaváčka patrná hned po vyhlášení volebních výsledků. Ten ale současně v minulém týdnu pro server iROZHLAS.cz uvedl, že předpokládá, že k dohodě nakonec dojde a nová rada bude od ledna fungovat. Navzdory dalším několika kolům jednání ale k dohodě mezi stranami v zastupitelstvu hlavního města zatím nedošlo.

Bez Spolu to nepůjde

Podle politologa Petra Jüptnera je aktuálně těžké vývoj předvídat. Nesouhlasí ale s výrokem Petra Hlaváčka (STAN), že by taková situace nastala hned po volbách.

„Byl jsem ze startu optimista, situace nebyla odlišná v porovnání s jinými městy nebo volebními obdobími. Zásadní ale byl vznik Aliance pro stabilitu (Piráti a Praha Sobě, pozn. red.). Do té doby na sebe strany tlačily, budovaly si vyjednávací pozici, aby mohlo dojít ke kompromisu. Vytvoření aliance Pirátů a Prahy Sobě ale tato jednání dost zablokovala,“ hodnotí pro server iROZHLAS.cz průběh vyjednávání politolog s tím, že těsně po volbách sázel právě na utvoření užší koalice Spolu, STAN a Pirátů.

Dohodě teď podle něj brání jednak určitá averze politiků koalice Spolu vůči Janu Čižinskému (Praha Sobě), tak i skutečnost, že vzniklá Aliance pro stabilitu sama o sobě nemá potenciál, aby mohla získat v zastupitelstvu většinu.

Podobně složité to má ale podle Jüptnera koalice Spolu i při zvažování varianty koalice s hnutím ANO.

„Tam je problém, že by koalice Spolu a ANO měla většinu jediného hlasu. Což vzhledem k tomu, že se usnesení přijímá hlasy všech zastupitelů, není reálně většina, protože kluby ne vždy hlasují jednotně. Toho si jsou Piráti vědomí, a proto je ten jejich tlak tak silný, protože ví, že Spolu nemá úplně na výběr. Zároveň se tím ale vehnali do určité slepé uličky v dalších jednáních, protože z takové koalice se poměrně špatně vystupuje,“ říká.

Ze stejného důvodu, proč pravděpodobně nesloží Spolu koalici s ANO, je podle Jüptnera nepravděpodobná i menšinová vláda Spolu s podporou ANO.

I tak politolog předpokládá, že bez Spolu nebude možné nové vedení města sestavit. Ať už bude nakonec Spolu sestavovat koalici s Piráty nebo s hnutím ANO, oba přístupy s sebou ponesou podle Jüptnera komplikace a nutnost kompromisů.

SPOLU pro Prahu

@KoaliceSpoluPha Zástupci SPOLU a STAN dnes deklarovali, že jsou připraveni bezodkladně jednat o vytvoření většinové koalice v ZHMP na vládním půdorysu.



Zástupci Pirátské strany tuto většinovou koalici odmítli podpořit. Tímto krokem zablokovali vytvoření koalice v Praze.‼️ 17 158

Klíčovou roli tak v jednáních bude hrát i druhý nejmenší subjekt v zastupitelstvu, hnutí STAN. „To je pro další vývoj naprosto klíčové, protože pokud by se hnutí STAN přimklo k jednomu nebo druhému směru, mohlo by to jednání rozhodnout,“ popisuje.

Obžalovaný Wolf nebude problém

Naopak jako velkou překážku nevidí Jüptner osobu Jana Wolfa, který je v současnosti obžalovaný kvůli kauze manipulací se sportovními dotacemi. Podle Jüptnera mohlo být jeho odvoláním kompromisem koalice Spolu ve vyjednávání s Piráty.

„Jsou tam dva důležité momenty, které je třeba zmínit. Piráti od začátku deklarovali soubor různých požadavků. Kromě toho, že jim vadil Wolf, vadila i kumulace mandátů Svobody a zároveň navrhovali, že do koalice půjdou s Prahou Sobě. A když tohle viděla koalice Spolu, tak měli logicky obavu, že když ‚odstřelí‘ Wolfa, tak v ten moment budou mít Piráti další požadavky,“ popisuje politolog.

Kdyby byl ale podle Jüptnera Wolf jedinou překážkou v utvoření koalice, nestál by dlouho v cestě.

„Ze začátku by s tím koalice Spolu problém měla, vyeskalovalo by to. Ale tím by zároveň vznikl velký tlak na lidovce. V ten moment by začaly zvonit telefony, tlak by se stupňoval a Wolf by pravděpodobně nakonec sám rezignoval,“ rozvádí svou teorii s tím, že důvod, proč na to koalice Spolu nepřistoupila je právě množství požadavků ze strany Aliance pro stabilitu.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. Politolog Petr Jüptner vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Kalovy, kde stále působí na Institutu politolgických studií, jako jeho ředitel. Zaměřuje se na komunální politiku, problematiku slučování obcí, přímou volbu starostů a politické aktéry.

„Nejdřív si budujete vyjednávací pozici, potom můžete dělat ústupky v souvislosti s nějakým kompromisem. Ale tady se žádný kompromis nerýsoval. Spolu nechce ztrácet obranou linii, když tím zároveň nic nezíská. Je to ale hra, která se musí odehrát, podobná tomu, co se aktuálně děje s Petrem Hladíkem,“ vysvětluje politolog Jüptner s tím, že opravdovou překážkou v jednáních jsou složité osobní vztahy mezi lídry jednotlivých uskupení.

Klíčové ustavující zastupitelstvo

Rozhodnout podle politologa může už ustavující zastupitelstvo, které kvůli rostoucímu tlaku může vést k dohodě „na poslední chvíli“. I bez dohody ale může zasedání zastupitelstva přispět ke vzniku nového vedení města.

„Pokud koalice před ustavujícím zastupitelstvem nevznikne a dojde k nějakým hlasováním bez dohody, tak předpokládám, že samotný průběh toho zastupitelstva bude součástí hry před uzavřením konečné dohody. Tedy kdo si tam co zvolí, řekne... To vše bude součástí cesty k vládní koalici,“ předvídá politolog.

Zdeněk Hřib

@ZdenekHrib Pražský STAN nabídl vlastní pohled na podobu nové pražské koalice s účastí SPOLU a Aliance pro stabilitu. Vítáme i tuto nabídku a jsme ochotní o ní jednat u kulatého stolu. Nedovolme účast ANO ve vedení Prahy. I v souvislosti s prezidentskou volbou by to byla morální katastrofa. 20 684

Podle Jüptnera se dá předpokládat, že zachování staré rady a starého primátora nové zastupitelstvo pravděpodobně nebude preferovat a jak dodává, na Piráty by v takovém případě vznikl obrovský tlak. Přitom se dá podle politologa očekávat alespoň snaha o odvolání současného primátora Zdeňka Hřiba.

„Abych to řekl lidově – na tom zastupitelstvu si může někdo provést něco špatného, někdo může někoho urazit, udělat něco nepřijatelného pro druhého aktéra. To všechno může vést k dalším důsledkům a variantám,“ říká.

SPOLU pro Prahu

@KoaliceSpoluPha Důrazně vyzýváme současnou Radu hl. m. Prahy, aby nepředkládala, nejednala a nehlasovala pro zásadní tisky, o kterých má rozhodovat až nově sestavená rada s mandátem z proběhlých voleb.

Více v tiskové zprávě👇

ods.cz/region.prazsky… 9

Podle Jüptnera tak může nakonec dojít i na variantu, kdy se bude jednat o koalici bez jejích lídrů. „Tedy, že by vznikly koalice bez Bohuslava Svobody, Zdeňka Hřiba a Jana Čižinského, případně i Petra Hlaváčka. I to by totiž mělo výrazný vliv na pravděpodobnost vytvoření koalic, protože – a teď se už opakuji – je to hodně o těch osobních vztazích,“ uzavírá Jüptner.