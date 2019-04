Přehled tisku: uzavřený Jelení příkop, schvalování ochranných zón na Šumavě i hotel pro hmyz

Jelení příkop i Jižní zahrady pražského Hradu zůstanou letos pro veřejnost zavřené. Píše o tom Mf Dnes. Je to kvůli pokračujícím i novým stavebním pracím a úpravám těchto venkovních částí areálu. Protahuje se schválení nových ochranných zón v šumavském národním parku. Píše o tom sobotní Právo. Lidové noviny přinášejí návod na to, jak postavit speciální hotelem pro hmyz. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:34 6. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jelení příkop v Praze, pohled z Malostranské | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Jelení příkop i Jižní zahrady pražského Hradu zůstanou letos pro veřejnost zavřené. Píše o tom Mf Dnes. Je to kvůli pokračujícím i novým stavebním pracím a úpravám těchto venkovních částí areálu.

Jelení příkop se měl přitom po loňské rekonstrukci dolní části znovu otevřít už začátkem dubna. Jenže podle Správy Pražského hradu tomu brání opravy parkánové hradby a havárie kanalizace. To, že park zůstane i letos zavřený, vadí městu. Pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátů se chce zkusit u hradní správy zjistit, jak by mohl být příkop znovu přístupný.

Pomozte zachránit zmenšující se populace hmyzu speciálním hotelem na své zahradě, balkoně, v parku nebo areálu školy. Vyzývají k tomu víkendové Lidové noviny a přidávají rovnou i návod, jak budku vyrobit. Malý domek využijí až desítky různých druhů – od včel, přes škvory až po motýly, kterým z proměňující se krajiny mizí vyhovující prostředí pro život.

Vytíženou křižovatku v centru Ostravy čeká čtyřměsíční rekonstrukce. Upozorňuje na to regionální Deník. Komplikace se dotknou aut i trolejbusové dopravy od června do září, a to konkrétně na rozhraní Českobratrské ulice a Sokolské třídy.

Dělníci budou opravovat povrch silnice i okolní chodníky. Vznikne i nové parkoviště u krajského policejního ředitelství a k němu příjezdová silnice. Na přechodech pro chodce pak přibydou dělící ostrůvky. Součástí rekonstrukce bude i výměna trolejového vedení a modernizace semaforů.

Schválení nových zón ochrany v šumavském národním parku se protahuje. Všímá si toho deník Právo. O návrhu měla rada správy parku rozhodovat už v pátek. Problém je v tom, že k němu dorazilo přes dvě stě připomínek. Poslaly je třeba Plzeňský a Jihočeský kraj.

Plzeňsko se ozvalo kvůli cestám – požaduje, aby byla garantovaná jejich údržba. Jihočeský region chce zase snížit rozlohu klidové zóny kvůli kůrovcové kalamitě. Naopak hnutí DUHA a vědci chtějí tuto přírodní zónu rozšířit na více než padesát procent území parku.