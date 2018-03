31. 8. 2012 |Ľubomír Smatana |Regiony

Sedíte uprostřed Sahary, ale nemáte písek. Takhle komentují někteří starostové na Šumavě problém s palivovým dřívím. Obklopeni lesy prý nemají čím topit. Vinu dávají národnímu parku. Přitom je to právě národní park, který obcím přednostně dřevo dodává z toho mála, co má. A to za cenu něco lehce přes 400 korun za kubík, což je hluboko pod republikovým průměrem.