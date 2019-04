Přehled tisku: komunista Filipa lobboval za podnikatele Horáčka a byznys obcí z měření rychlosti

V pátečním tisku se dočtete, že šéf komunistů a místopředseda sněmovny Vojtěch Filip lobboval za firmu obviněného podnikatele Tomáše Horáčka. Zjistil to deník Právo. Mf Dnes upozorňuje, že si některé radnice udělaly byznys z měření rychlosti a regionální Deník se věnuje novým přívozům na řece Berounce. Víc se dozvíte v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:10 5. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stíhaný podnikatel Tomáš Horáček na snímku z roku 2011 | Zdroj: Profimedia

E15

Česko má letos na kolejích povinně zprovoznit Evropský vlakový zabezpečovací systém. Deník E15 píše, že novinka umožní třeba zasáhnout do řízení vlaku při chybě strojvedoucího nebo pomůže zvyšovat rychlost na trati. Zavedení systému vyjde na miliardy korun. Evropský zabezpečovací systém na koleje nainstaluje Správa železniční dopravní cesty. Podle deníku E15 za jeho zavedení letos zaplatí dvě a půl miliardy korun. Další peníze utratí dopravci, kteří musejí systémem vybavit své vlaky. Třeba České dráhy ho zavedou do 468 vozidel, dalších 78 lokomotiv zařízením vybaví dceřiná společnost Českých drah ČD Cargo.

Hospodářské noviny

V pražské Velké Chuchli v neděli startují první dostihy letošní sezony. Hospodářské noviny ale upozorňují, že si diváci při zahájení sezony na žádného koně nevsadí. Majitel sázkové kanceláře Betino, která v Chuchli působí, totiž nezískal novou licenci pro provozování kurzových sázek. Závodiště získala koncem roku 2017 rodina čtvrtého nejbohatšího Čecha Radovana Vítka. Podle Hospodářských novin Vítkovi vlastní téměř celou společnost Turf Holding, které patří budovy v Chuchli i část pozemků závodiště. A spadá pod ni taky provozovatel sázkové kanceláře Betino. Platnost původní licence pro provozování sázek vypršela letos na konci března. Podle vedení závodiště je získání licence náročnější, než kancelář očekávala, a to mimo jiné kvůli nedávným změnám zákona.

Mf Dnes

Některé radnice si udělaly byznys z měření rychlosti a pokutování řidičů, všímá si toho Mf Dnes. Například ve Varnsdorfu radary od loňského dubna do letošního února vyfotily 107 tisíc řidičů a město od nich inkasovalo už 34 milionů korun. Podle BESIPu není smyslem radarů vydělávat peníze obcím, ale zvyšovat bezpečí na silnicích. Provoz radarů ve Varnsdorfu navíc ministerstvo vnitra označilo za nezákonný. Město si radary pronajímalo od soukromé společnosti a za každou pokutu jí platilo 300 korun. Podle resortu ale částka placená za pronájem zařízení nemůže být odvozená od výsledků jeho měření. V březnu radary u Varnsdorfu někdo zřejmě rozstřílel brokovnicí. Mf Dnes píše, že radnice chce i přes zákaz vnitra znovu měřit rychlost s radary pronajatými od stejné firmy a za téměř stejných podmínek.

Deník

Na řece Berounce má být víc přívozů, tématu se věnuje regionální Deník. Pro transport pasažérů i dopravních prostředků teď fungují jen přívozy v Darové a v Nadrybech. Kvůli nové trase mezinárodní cyklostezky podél řeky by k nim mohlo přibýt další zařízení. Podle náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavla Čížka ze Starostů a nezávislých už kraj začal jednat se Státní plavební správou o příslušném povolení. Čížek tvrdí, že přívoz by byl lepším řešením, než kdyby cyklostezka vedla do kopce a pak po mostě. Regionální Deník dodává, že mezi Dolany a Liblínem navíc žádný most nestojí.

Lidové noviny

Za svoz odpadů by se nově mohlo platit podle váhy nebo objemu odpadků. Lidové noviny píšou, že ministerstvo životního prostředí chce novelou zákona motivovat lidi k třídění a snižování produkce odpadů. Resort navíc plánuje dotovat úvodní investice do kontejnerů a vah. Obce ale budou smět zůstat i u paušálů. Na jednoho Čecha připadá ročně v průměru 344 kilogramů komunálního odpadu. Třeba ve Šitbořicích na Břeclavsku, kde odpadky váží už sedmým rokem, ale produkce směsného odpadu klesla pod 120 kilogramů na osobu za rok. Prudce tam taky roste třídění. Dobré zkušenosti s chytrými systémy vážení a třídění mají podle Lidových novin i další obce a města.

Právo

Šéf komunistů a místopředseda sněmovny Vojtěch Filip lobboval za firmu obviněného podnikatele Tomáše Horáčka. Zjistil to deník Právo. Filip na přelomu let 2017 a 2018 kritizoval postup Finančního úřadu Ústeckého kraje vůči Horáčkově společnosti První chráněná dílna. Úřad při kontrolách První chráněné dílny odhalil možné zneužívání evropských dotací, připomíná Právo. Filip v dopisech pro ředitele úřadu Jana Havlíčka psal, že kontroloři jednali nezákonně a diskriminačně. Cílem kontrol bylo podle něj poškodit dobré jméno Horáčkova podniku. Havlíček uvedl, že šéf komunistů měl jako poslanec právo ho kvůli tomuto případu oslovit. Dodal ale, že se s takovým zájmem a formou jednání setkal poprvé. Podle informací Práva Filipovi stížnost na postup finančního úřadu oficiálně poslala tehdejší jednatelka První chráněné dílny a sestra obviněného podnikatele Barbora Horáčková. Neoficiální spojkou měl být ale podle deníku Filipův bývalý osobní poradce Lukáš Gibiec, který v minulosti pracoval i pro Horáčkovy společnosti. Předseda KSČM ale tvrdí, že o dřívější spolupráci Gibiece a Horáčka nevěděl.