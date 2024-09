Senátor kritizuje muniční iniciativu, je podle něj předražená. ‚Nahráváte Rusku,‘ oponuje poslanec

Senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti), který obhajuje své křeslo v podzimních volbách, kritizuje nákup předražené munice v rámci české iniciativy pro Ukrajinu. Projekt ale chválí. „Drahá munice pomáhá Vladimiru Putinovi, protože jí nakoupíme méně,“ tvrdí v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. Kritiku ale odmítá předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). „Za toto zpochybňování by se nestyděla ani ruská tajná služba,“ oponuje. Praha 0:45 5. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Pavel Žáček (ODS) a senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) | Foto: Petr Topič / MAFRA, Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas, Profimedia

Pane senátore, i po pár týdnech kritizujete, že munice byla předražená o částku 1,4 miliardy korun. Trváte na tom, že byla tak výrazně předražená?

Lukáš Wagenknecht (Piráti): Fakta jsou zřejmá. Myslím, že se tady nic nového neposunulo, žádné nové informace nejsou. Maximálně to německá média potvrdila a poslala dál.

Já bych jenom doplnil, že tu iniciativu podporuji. Myslím si, že to je unikátní projekt. Premiér Petr Fiala (ODS) říkal, že se už dodaly dva miliony kusů velkých granátů a 22 milionů malých. To už je 160 miliard korun, které Česká republika pomohla dodat Ukrajině, a ještě dalších 40 miliard tam půjde. To je skvělá věc.

Jsme úspěšní v tom peníze získávat. Ale co vnímám jako problém, je ta druhá část: jakou formou se potom peníze spotřebovávají, jak se nakupuje. Tam jsou rezervy.

Pane Žáčku, vy jste si jistý, že při tomto nákupu nedošlo k nehospodárnostem?

Pavel Žáček (ODS): Jsem si jistý, že tento útok na naši strategickou a nejdůležitější zahraničně politickou iniciativu je naprosto neopodstatněný. Vychází z čísel, o kterých není jasné, kde je pan senátor nebo jeho tým sehnali.

Za zpochybnění této nejnutnější pomoci v krizové fázi války na Ukrajině by se nestyděla ani zpravodajská služba Ruské federace. Myslím, že tento mechanismus je popsán na základě neúplných či nepřesných údajů. A proto bych chtěl kritiku zásadně odmítnout.

Wagenknecht: Tady má být věcná debata o tom, jak stát funguje, jak nakupuje a utrácí peníze. A pak je tady nálepkování ruského vlivu.

Chtěl bych se ohradit ještě vůči jedné věci. Komunikoval jsem i se zástupci ukrajinského parlamentu, s těmi, kterých se to dotýká. A oni sami to řeší, dřív než my. Pokud se nakupuje draho, a proto je méně granátů na frontě, tak tohle (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi primárně pomáhá.

Cena munice

Pane Wagenknechte, jak jste se dostal k propočtům? Protože když se to přepočítá na jednotlivé náboje, tak podle vás se nakupovaly za cenu 3200 eur za kus. Přitom by je podle vás šlo pořídit za 2500 eur za kus. Říkám to dobře?

Lukáš Wagenknecht: Asi 2650 eur za kus, ale to už je jedno.

Oslovil mě člověk, který spolupracuje s rezortem obrany, a vysvětlil mi, jak ten proces probíhá. Není transparentní, protože neprobíhá žádný výběr dodavatelů. Tak jsem se rozhodl, že se na to podívám.

Dnes to je tak, že přijde pět firem, které dají nějakou nabídku. Ta nabídka je vyšší, než by musela být, pokud by to nakupovalo ukrajinské ministerstvo obrany. Kdyby to nakupovali Ukrajinci, bude to stát o 1,4 miliardy korun méně.

Pane Žáčku, pochopil jsem správně, že za hlavní problém považujete to, že se veřejně zpochybňuje hospodárnost muniční iniciativy, když se o ní má jednat v utajovaném režimu?

Pavel Žáček: Přesně tak. Myslím si, že zodpovědní zástupci Parlamentu České republiky to mají dělat v neveřejném režimu. Toto škodí všem.

Čeho chce pan kolega dosáhnout, když napadá Spolkovou republiku Německo a spekuluje o jejich finanční podpoře? Aby to Němci nedávali? To znamená, aby Ukrajina o pomoc ze strany Německa přišla?

Jak funguje nákup munice v tajném režimu? Za kolik se běžně prodává? Poslechněte si celý pořad Pro a proti s kandidujícím senátorem Lukášem Wagenknechtem (Piráti) a poslancem Pavlem Žáčkem (ODS).