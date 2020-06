Soud řeší případ pohlavního zneužívání dětí na táboře. Chlapce údajně obtěžoval masér

Okresní soud Praha západ se v úterý zabýval pohlavním zneužitím chlapců masérem sportovního klubu ve Středočeském kraji. Muž měl dětem ublížit loni na příměstském táboře, vinu ale odmítá. Do soudní síně veřejnost nesměla kvůli citlivosti celé kauzy. Praha 21:01 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž měl dětem ublížit loni na příměstském táboře (ilustrační foto) | Foto: Olga Štrejbarová

V úterý byl u soudu vypovídat majitel atletického klubu, přítomen byl obžalovaný masér se svým právníkem a vypovídali i rodiče poškozených dětí. Četly se také výpovědi dětí, které vyslechli na podzim policisté. Soudní znalec v úterý nevypovídal, ale přečetl se jeho posudek.

Radiožurnál mluvil s otcem jednoho z chlapců. Podle něj si masér děti zval po dvou do místnosti, kde se musely vysvléknout do naha a masér je pak masíroval pouze na tříslech. Dětem je od sedmi do jedenácti let, na masáži nikdy předtím nebyly a podle slov rodičů netušily, co se na masáži má a nemá dít.

U masáže nikdo další dospělý nebyl. Trenéři a organizátoři byli v jiném patře budovy. Masér údajně nutil svlékat jen chlapce, poškozených dětí je podle obžaloby nejméně osm.

Obžalovaný tvrdí, že nic z toho není pravda. Jeho právní zástupce odmítl, aby se k celému případu zatím dál vyjadřoval.

„Zvláště v případech, kdy je dítě svěřeno třetí osobě a dopředu se neposkytuje výslovný souhlas s masáží, jde o velmi nestandardní situaci,“ řekl právní zástupce jednoho z rodičů Petr Timura. „Pokud soud dospěje k názoru, že došlo ke zneužití dětí mladších 15 let, tak je horní sazba 10 let odnětí svobody,“ dodal.

Soud skončil v 16 hodin a závěrečné řeči i rozsudek zazní příští týden.

Lháři a spiklenci

Rodiče se o masážích dozvěděli náhodou. Jedna z dívek, které na příměstském táboře taky byly, řekla své mamince, že kluci chodili na masáže a museli se vysvlékat. Rodiče se pak zkontaktovali navzájem a začali se svých dětí ptát, co se přesně stalo.

Podle otce jedné z obětí pak majitel sportovního klubu děti osočil. Jméno rodiče redakce kvůli anonymitě dětí uvádět nebude a technicky změnila jeho hlas.

„Spolek, který to pořádal, se k tomu postavil tak, že osočil děti, a dokonce si na ně opatřil nějaké posudky a označil je za lháře. V podstatě je nazval spiklenci,“ řekl pro Radiožurnál.

Majitel atletického klubu odmítl s redakcí mluvit.