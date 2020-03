Vylákal herečku do cukrárny a chtěl si ji odvést na hotel. Predátor z filmu V síti dostal tříletou podmínku

Měl za to, že je herečce dokumentu V síti dvanáct, přesto jí posílal choulostivé fotografie a kladl jí intimní otázky. Díky filmu se Marek V. nakonec dostal až před soud, který ho za pokus o nedovolený kontakt s dítětem potrestal deseti měsíci s podmíněným odkladem na tři roky. „Pokoušel se s dívkou uskutečnit i videohovor, ve kterém by on sám předvedl masturbaci,“ píše se například v trestním příkazu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici. Praha 6:00 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna z hereček Sabina Dlouhá, která s Markem V. komunikovala | Foto: Milan Jaroš | Zdroj: Aerofilms

Marek V. byl nejdříve s jednou z aktérek dokumentu V síti Sabinou Dlouhou několik týdnů ve spojení přes facebook. „V komunikaci postupně přešel k sexuálním tématům, kdy jí kladl intimní otázky, vyžadoval zaslání fotografií jejích intimních partií, přičemž on jí zaslal opakovaně fotku svého ztopořeného penisu,“ píše se mimo jiné v trestním příkazu. Ačkoli herečka muže několikrát upozornila, že je jí dvanáct let, chtěl se s ní sejít.

Schůzka proběhla v cukrárně na Vinohradech, kde dvojici natáčela skrytá kamera. „Nejdřív se k Sabině nakloní a říká jí, že o tom nebudou mluvit, protože je to nebezpečné. Potom jí to stejně vyklopí. Říká Sabině, že půjdou do sprchy a že jí ukáže, kolik toho je. Ona se ho ptá čeho a on odpoví: ‚Když se udělám‘,“ připomněl pro iROZHLAS.cz spoluautor dokumentu Vít Klusák pasáž, ve které Marek V. vystupuje.

Predátor pak s herečkou mluvil ještě několik minut i před cukrárnou. „Byli jsme zvědaví, co se bude dít dál, jestli když opustí ten prostor, kde byl velmi opatrný, tak ji bude přemlouvat. A tam se postava v podání Sabiny tvářila, že má strach. On ji ještě chvíli přemlouval a vyrazil pryč,“ popsal režisér, jak setkání skončilo.

Další schůzka?

Sabina potom byla s mužem v kontaktu ještě měsíc. „Psal mi, jestli se s ním nechci znovu zkusit sejít. Snažil se mě nalákat na další schůzku. Tvrdil, že už má zajištěný byt, který si měl pronajímat. Měla jsem se vydávat za jeho neteř,“ řekla redakci Dlouhá. Po čase už mu ale přestala reagovat na zprávy a jejich komunikace postupně skončila.

Marek V. mohl za svoje jednání dostat až dva roky za mřížemi, od soudu ale odešel s tříletou podmínkou. „Jestliže mu byl uložen trest odnětí svobody s podmíněným odkladem, tak to znamená, že ten pán předtím zřejmě neměl žádnou trestní minulost,“ odůvodnila pro iROZHLAS.cz trest soudkyně Jana Pěchotová. „Bude soudem sledován a soud si bude pravidelně vyžadovat zprávy o tom, jak se chová v místě bydliště, a budeme sledovat i to, jestli nespáchal nějaký trestný čin,“ dodala.

Devět predátorů

Policie kvůli dokumentu V síti vyšetřovala celkem devět lidí, všechny podle mluvčího pražských policistů Jana Daňka podezírá z přečinu navazování nedovolených kontaktů s dítětem ve stadiu pokusu.

Daněk už dříve uvedl, že kromě Marka V. byl jeden z případů kvůli místní příslušnosti předán kriminalistům do Ústí nad Labem, druhý byl odložen, protože se nejednalo o trestný čin, a jeden byl podmínečně zastaven státním zástupcem. V dalším případě byl podán ze strany kriminalistů návrh na podání obžaloby.

„Ve zbývajících třech případech stále probíhá vyšetřování čtyř podezřelých, mezi nimiž je i jedna žena. Kriminalisté totiž zjistili, že podezřelí mají na svědomí i další trestnou činnost, která nemá s filmovým dokumentem souvislost. Jedná se o trestné činy svádění k pohlavnímu styku, sexuální nátlak, šíření pornografie a zneužití dítěte k výrobě pornografie,“ dodal v polovině února Daněk.

Podle policejního mluvčího nebyla žádná z devíti vyšetřovaných osob ve věku 21 až 62 let nikdy v minulosti trestaná a nemá kriminální minulost.

Tři herečky, 2458 mužů

Dokument V síti připravovala autorská dvojice Barbora Chalupová a Vít Klusák skoro tři roky. „Film jsme postavili tak, aby byl co nejvěrnějším odrazem toho, co se v dětských pokojících čím dál častěji děje,“ vysvětlila dříve Chalupová.

Tři dospělé herečky s dívčím vzhledem – Tereza Těžká, Anežka Pithartová a Sabina Dlouhá – představovaly v online prostoru školačky, které během deseti dnů kontaktovalo 2458 mužů. Ti po dívkách požadovali sex přes webkameru, posílali jim fotografie a videa svých penisů, odkazy na pornografii nebo se je pokoušeli vydírat.