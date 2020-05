Policie stíhá ‚Ústečana‘ z filmu V síti kvůli šíření dětské pornografie. Ten dál spolupracoval se školami

Pod přezdívkou Ústečan figuroval jako jeden ze „sexuálních predátorů“ v dokumentu V síti, ještě na začátku roku přitom měl domluvené sportovní akce s dětmi. Ústecká policie se případem Martina K. zabývala téměř tři měsíce a ve čtvrtek podle policejní mluvčí Veroniky Hyšplerové vyšetřovatel zahájil trestní stíhání. Muži, který se živí pořádáním akcí pro děti, hrozí až dva roky ve vězení. Původní zpráva Ústí nad Labem 6:32 22. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin K. vystupoval ve snímku V síti jako Ústečan | Zdroj: Reprofoto z Youtube

„V tuto chvíli vám mohu potvrdit, že policejní komisař ve čtvrtek zahájil trestní stíhání tohoto muže pro trestný čin šíření pornografie, navazování nedovoleného kontaktu s dítětem, ohrožování výchovy mládeže a z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová.

Bližší informace policejní mluvčí nechtěla vzhledem k probíhajícímu vyšetřování uveřejňovat. Tvůrci V Síti ale pro iROZHLAS.cz uvedli, že policie pracovala i s nesestříhanou komunikací na Skypu, která vznikla během natáčení dokumentu.

Zatím je to jediný případ z tohoto snímku, ve kterém kriminalisté podezřívají ‚sexuálního predátora‘ i z toho, že u sebe přechovával dětskou pornografii a zároveň ji posílal dětem. O tom, že se podobného činu mohl dopustit, vypovídá i jedna scéna z dokumentu. V ní herečce Tereze Těžké alias Míše pošle porno, na kterém je podle tvůrců snímku velmi pravděpodobně nezletilá dívka.

„Experti říkají, že muži taková videa posílají dětem, protože kvůli tomu sníží práh jejich studu. Děti mají tendenci k napodobování a pro ně se tak zvyšuje naděje, že by mohly natočit něco podobného,“ řekl redakci režisér snímku Vít Klusák.

Server iROZHLAS.cz se snažil sehnat vyjádření Martina K., v době vydání článku a zahájení trestního řízení se ale muže nepodařilo kontaktovat.

17 exekucí

Z dokumentu a dalšího pátrání redakce vyplynulo, že Martin K. se živil dál prací na táborech, kurzech a jiných akcích pro děti i po zveřejnění filmu. Policejní mluvčí ale odmítla odpovědět na otázku, jestli se policie snažila zamezit tomu, aby muž do uzavření případu na podobných akcích už nemohl nepracovat.

Martin K. vystupoval ve snímku V síti jako Ústečan | Zdroj: Hypermarket Film

Podle informací z registru smluv totiž i po natočení dokumentu uzavřel se některými školami nejméně dvě dohody, ve kterých se zavazoval, že zařídí denní program na sportovních kurzech. Jednou z nich je i Tyršova základní a mateřská škola na Praze 5.

Martin K. na tento výcvik nakonec neodjel, nebylo to ale kvůli snímku V síti. Podle zástupkyně ředitele Ivany Poupové za to mohly jeho exekuce. „Smlouvu jsme s ním vypověděli. Měl tam být pouze instruktorem a měl tam zajišťovat služby, ne ubytování. Učitelé si tedy potom všechno zařizovali sami,” vysvětlila pro iROZHLAS.cz.

Podle Centrální evidence exekucí je jich na něj od roku 2009 uvaleno celkem 17.

‚Nikdy si nic nedovolil‘

Škola s Martinem K. spolupracovala delší dobu, podle Poupové s ním v minulosti děti jely na dvě nebo tři sportovní akce. „Všichni byli neskutečně překvapeni. Nikdo by to do něj neřekl. Nikdy si nikdo nestěžoval, nikdy si nic nedovolil,” popsala předchozí zkušenosti s instruktorem.

Že muž kontaktuje nezletilé dívky po internetu za účelem tzv. sextingu, se škola dozvěděla až po předpremiéře dokumentu. „Některé děti viděly ten dokument a poznaly ho. Rodiče nás pak kontaktovali,“ dodala Poupová.

Ředitelka druhé školy, se kterou měl navázat spolupráci, nejdříve slíbila, že se redakci ozve. Poté už ale telefon nebrala.

Podobné jako Poupová popsala Martina K. redakci i jedna z účastnic jeho kurzů Dominika, jejíž celé jméno redakce zná, ale rozhodla se ho neuveřejnit. „Martin se po celou dobu choval mile a nic z toho jsem nebrala jako obtěžování,“ napsala. „Jen jednou, když jsem vedle něj seděla, mi sahal na kotník. Bylo mi 16, ale i tak to byl chlap kolem 40 let a dost mě to rozhodilo. Jiné oplzlosti jsem nezaznamenala,“ doplnila.

Muže, který spolupořádal tábory či školy v přírodě například na Děčínsku nebo na Litoměřicku, poznala podle hlasu při hovorech na Skypu. „Bylo to hrozné, to že ho znám a to, že má na starost takových dětí. Rozbrečela jsem se a ihned po skončení jsem volala všem kamarádkám, které jezdily se mnou. Ty v dalších dnech dokument navštívily také,“ vzpomínala Dominika.

Alias Ústečan

Martin K. v dokumentu vystupuje pod označením Ústečan. Během natáčení jako jediný navázal kontakt se všemi třemi protagonistkami. Měl na různých sociálních sítích hned několik přezdívek. V dokumentu mimo jiné vystupuje i jako Jan Nováček mladší, který se v prvních natáčecích dnech zkontaktoval právě s herečkou Těžkou. Během první konverzace jí také poslal fotografii svého penisu.

Ve filmu komunikoval zejména s Terezou Těžkou, které podle nejmenovaných zdrojů, jejichž identitu redakce zná, jednou nabídl i to, že budou společně před kamerou masturbovat.

Nejdříve se zajímal o zájmy protagonistek, později po nich ale například chtěl ukázat poprsí, vyfotografovat se nebo natočit video.

Štáb se nakonec s „Ústečanem“ setkal před jeho domem. Snažil se od něj získat vysvětlení, proč si píše s nezletilými dívkami a proč jim posílá porno. Vylákali ho z domu pod falešnou záminkou. Jeden ze členů štábu na něj zazvonil s tím, že pro něj má balíček. Když Martin K. vyšel z domu, oznámil mu, že si spletl jméno. Tvůrci dokumentu se ho poté začali ptát.

Devět případů pro policii

Pražská policie kvůli dokumentu V síti vyšetřovala celkem devět lidí, které podezřívala z pokusu o navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Nikdo z nich nebyl podle mluvčího pražské policie Jana Daňka dříve trestaný.

Některé z případů už v minulých měsících projednával soud. Server iROZHLAS.cz v polovině května informoval o muži, jehož případ řešil soudce odklonem. Proti tomuto rozhodnutí ale podal státní zástupce stížnost a bude se tak ještě řešit.

Na začátku května potom redakce psala o pachateli, který s jednou s hereček Sabinou Dlouhou v dokumentu komunikoval přes facebook. „Pokoušel se s dívkou uskutečnit i videohovor, ve kterém by on sám předvedl masturbaci,“ píše se například v trestním příkazu, který server iROZHLAS.cz uveřejnil.

Nakonec se s ní setkal v pražské kavárně na Vinohradech. Marek V. se ji snažil přesvědčit, aby spolu šli na hotel a společně se vysprchovali. Když ho herečka odmítla, odešel.