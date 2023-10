1. SPD je konzervativní hnutí založené na národních hodnotách otevřené k celoevropské spolupráci za vzájemně výhodných podmínek. Program SPD naprosto vystihuje mé politické představy o spolupráci na ekonomické, obranné, bezpečnostní, technologické, společenské a samozřejmě i kulturní úrovni. Osobně jsem přesvědčený, že dělení na levicové a pravicové uskupení ztratilo při současné životní úrovni obyvatelstva na svém významu a více jde o udržení základních hodnot společnosti před neoliberálními pseudohodnotami. Jasně to vystihuje naše podpora rodiny před manželstvím pro všechny.

2. To vychází z úvodní otázky. Bylo by to přirozeně konzervativně a národně orientované politické seskupení. V tomto se téměř shodujeme s Trikolorou a tím to v podstatě končí. Za cenu velkých ústupků by se našly určité společné body s ANO, ale zde se naprosto rozcházíme v pohledu na EU a její fungování. Paradoxně by se daly vysledovat společné body s předlisabonskou ODS.