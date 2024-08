Politolog: Celostátní témata se do krajských voleb propisují výrazně. Pravomoc ale krajů není velká

Volby do krajských zastupitelstev se budou konat 20. a 21. září. Spuštění předvolebních kampaní se očekává zhruba tři týdny před samotnými volbami. „Historicky byla snaha sněmovní opozice proměnit krajské volby v jakési referendum o vládě, dát jim tak celostátní rozměr, promítnout do nich celostátní témata,“ říká v pořadu Jak to vidí politolog Lubomír Kopeček. Praha 21:06 26. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pravomoci krajů nejsou příliš velké, je to spíše technická, byrokratická úroveň, říká politolog | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Čeští voliči a voličky vnímají dlouhodobě krajské volby jako méně důležité,“ odpovídá politolog Kopeček, který působí také v Národním institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik.

„Velmi podobný pohled mají i média a samotné politické strany. Můžeme to pozorovat na tom, že viditelnost voleb ve veřejném prostoru je relativně dost malá. Výsledek tak bude pravděpodobně stejný jako v minulosti, tedy účast okolo 30 až 40 %,“ dodává.

Celostátní témata v krajích?

Velké spuštění předvolební kampaně se očekává se začátkem školního roku, tedy zhruba tři týdny před samotnými volbami. „Historicky byla snaha sněmovní opozice proměnit krajské volby v jakési referendum o vládě, dát jim tak celostátní rozměr, promítnout do nich celostátní témata,“ přemýšlí politolog.

Dříve k takovým případům už došlo, často se zmiňuje například rok 2008, kdy strana ČSSD s tématem placení poplatků ve zdravotnictví volby vyhrála. V roce 2004 zase vyhrála ODS díky celkové nespokojenosti s tehdejší vládou.

„Celostátní témata, byť jde o krajské volby, se vždy propisovala výrazně. Když se ale díváme na pravomoci krajů, nejsou příliš velké. Mají značné možnosti v oblasti školství, zdravotnictví a dopravního plánování, ale je to úroveň relativně málo politická, spíše je technická, byrokratická,“ dodává Lubomír Kopeček.

Volební trend? Koalice

„Na rozdíl od sněmovních voleb se v případě krajských neuplatňuje vyšší klauzule pro volební koalice. To znamená, že můžete volně vytvářet koalici, aniž byste museli překročit vyšší procenta. To politické kreativitě nahrává,“ komentuje politolog vznik koalic v jednotlivých krajích.

„Bylo to vidět už v minulých krajských volbách, trend zjevně pokračuje a možná se prohlubuje. To, co velmi pravděpodobně uvidíme ve volebních výsledcích na konci září, bude mimořádně pestrá podoba krajských zastupitelstev. Subjektů pronikne mnoho a řada z nich bude koaliční.“

„Zní to pěkně, ale je potřeba si také uvědomit výsledky. Vytvářet krajskou radu se tím stává obtížnější,“ upozorňuje politolog. „Vznik většiny v tak roztříštěné mozaice bude těžký, a to povede k tomu, že stejně jako to pozorujeme na celonárodní úrovni, bude vládnout opozice,“ ukončuje myšlenku.