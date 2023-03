Uhlíkové clo nezavedeme. Klesající počet povolenek motivuje firmy ke snížení emisí, říká Zámyslický

Prezident Petr Pavel jmenoval ministrem životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). V čele resortu tak vystřídá stranického kolegu Mariana Jurečku, který ministerstvo dočasně vedl po odchodu ministryně Anny Hubáčkové. Hladík se po jmenování chce věnovat úpravě dotačních programů Nová zelená úsporám. Uvažuje také o novém programu určeném k rekonstrukci nemovitostí nebo větší investice do dekarbonizace financované z výnosů emisních povolenek. Praha 20:46 12. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český průmysl v současné době získává část emisních povolenek zdarma (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Předpokládáme, že do roku 2030 bychom z emisních povolenek celkem mohli získat něco v rozmezí 700 až 1000 miliard. Je to opravdu obrovské číslo,“ říká Pavel Zámyslický, ředitel Odboru energetiky a ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí.

„Je tam i určitá nejistota, protože výnos se bude odvíjet od ceny emisní povolenky a kurzu koruny k euru,“ dodává.

Český průmysl v současné době získává část emisních povolenek zdarma, podle ředitelky Centra pro dopravu a energetiku Barbory Urbanové tak producenti nemají k omezování množství vypuštěných skleníkových plynů dostatečnou motivaci.

„Naprostou většinu emisí musí firmy pokrýt povolenkami, které se nakoupí na trhu. Celkový počet povolenek, které jsou v systému emisního obchodování, postupně klesá a bude klesat. To znamená, že bude motivace k tomu, aby rostla cena povolenky, a motivace pro firmy, aby snižovaly emise,“ namítá Zámyslický.

Systém bezplatných povolenek sice v současné době funguje, měl by ale být výrazně omezen. „Budou přidělovány ve velmi omezené míře pouze firmám, kterým hrozí ztráta konkurenceschopnosti. Například v teplárenství ještě bude možné firmám, které budou mít plán dekarbonizace, ve velmi omezené míře přidělovat bezplatné povolenky,“ popisuje Zámyslický.

Uhlíkové clo

Urbanová v dřívějším vysílání Českého rozhlasu Plus řekla, že by naopak bylo vhodné co nejrychlejší zavedení uhlíkového cla. To by mělo pomoci udržet konkurenceschopnost tuzemského průmyslu i přes vyšší náklady na snižování emisí uhlíku.

„Uhlíkové clo úplně zavedeno nebude, ale bude rozšířen právě systém obchodování s emisními povolenkami i pro další sektory, například pro vytápění budov nebo pro dopravu,“ vysvětluje Zámyslický. „Cenový signál a motivace ke snižování emisí se rozšíří i na další sektory,“ vysvětluje.

V zájmu snižování množství emisí chce Evropská unie v roce 2035 zakázat prodej aut se spalovacími motory. Česko má však podle ministra dopravy Martina Kupky z ODS zákaz nepodpoří, pokud nedostanou výjimku auta poháněná syntetickými palivy. Jejich výroba je však energeticky mnohem náročnější.

„Předpokládáme, že v Česká republika i Evropská unie se tato paliva budou vyrábět už třeba kvůli letecké dopravě. Je samozřejmě otázka, jaký bude dlouhodobý poměr automobilů na syntetická paliva. V tuto chvíli to vypadá spíše na větší rozvoj elektromobilů, ale samozřejmě uvidíme, jaká bude situace těchto dvou technologií,“ uvažuje Zámyslický.

Evropská komise podle Zámyslického přislíbila předložení legislativy, která by umožnila pokračování prodeje takových aut. „Zároveň čekáme boom elektromobility. Chceme nechat tyto technologie v podstatě soutěžit, aby si zákazník mohl vybrat podle ceny. Cena bude samozřejmě klíčová pro to, jestli se syntetická paliva uplatní,“ uzavírá.

