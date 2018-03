25. 1. 2015 |Věra Masopustová |Zprávy z domova

Zloději kovů by to měli mít v budoucnu těžší. Ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO chce zřídit speciální tým. Měl by působit při České inspekci životního prostředí a pracovat i napříč resorty vnitra, financí a průmyslu. Podporu by měl najít také v přísnějších zákonech.