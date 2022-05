Ústřední čistírna odpadních vod projde zásadní modernizací. Praha chce navýšit výrobu bioplynu

Jedním z hlavních projektů je modernizace kalových nádrží. Ty staré jsou na hraně životnosti a je potřeba je vyměnit. Práce budou rozdělené na etapy mezi roky 2026 a 2030 a vyjdou asi na dvě miliardy korun, teď se zpracovává technická studie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podrobnosti o rekonstrukci Ústřední čistírny odpadních vod zjišťoval Jaroslav Hroch

Díky modernizaci budou mít nádrže asi o čtvrtinu větší kapacitu. Zároveň budou pracovníci čističky nadále vyvážet kaly jako hnojivo na zemědělskou půdu, ale proces bude účinnější. Tím se navýší objem vyrobeného stlačeného bioplynu, takže by celý vozový park jezdil na čistou energii.

Praha chce díky tomu částečně snížit závislost na ruském plynu. Klíčové jsou totiž další zamýšlené projekty.

Odpadní vody z Prahy ukazují rostoucí nálož covidu v populaci. Nakažených podle oficiálních dat ubývá Číst článek

Podle náměstka primátora Petra Hlubučka z hnutí STAN už letos vznikne v areálu Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči stanice na výrobu biometanu z kalů. Hlavní město uvažuje i o druhé, která by byla na jiném místě a vyráběla plyn z odpadu z gastroprovozů.

A třetím velkým zdrojem čisté energie by mohlo být energocentrum přímo v čistírně. To by využívalo k výrobě energie tepelná čerpadla. Voda z čističky je daleko teplejší než voda, která teče ve Vltavě.