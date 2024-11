V Novém Boru začalo odklízení trosek bývalé restaurace Pošta. Budova se částečně zřítila

Stavební úřad na základě statického posudku nařídil 8. listopadu zabezpečovací a bourací práce. Hlavní třída zůstane uzavřená do odvolání. Práce by podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka ze Starostů pro Liberecký kraj měly pokračovat i o víkendu, aby se ulice mohla co nejdřív otevřít.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Odklízecí práce v Novém Boru sledoval redaktor Jiří Jelínek

Starosta zároveň zdůraznil, že se soukromými majiteli město v létě jednalo a úřad nedávno započatou rekonstrukci podmiňoval vypracováním statického posudku. Ten majitelé následně úřadu dodali.

Budova byla dlouhodobě ve špatném stavu. Její stav trápil město řadu let. Vlastníci se střídali a nic se nedělo. Naději přinesl v roce 2018 nový majitel, který uvnitř plánoval vybudovat pekařství, cukrárnu s terasou, pivnici a byty. Jeho plán ale také zkrachoval a dům byl opět na prodej. Poslední asi dva roky je budova bez střechy.

V létě 2024 nechalo město opáskovat přilehlý chodník, protože na něj začaly opadávat zbytky omítky. Několik týdnu před zřícením budovy tam začala v režii aktuálních majitelů zmiňovaná rekonstrukce. Na dříve odlitý věnec začali stavebníci usazovat nový krov. Výsledek známe. Podle mluvčí police Ivany Balákové se prověřuje podezření na obecné ohrožení z nedbalosti. Vyšetřovatelé zjišťují, zda někdo nezanedbal své povinnosti.

Nejstarší ve městě

Podle publikace Památky Nového Boru od Zdeňka Hrušky, Věry Katzerové a Venduly Málkové šlo původně o panský hostinec vystavěný hrabětem z Kokořova v roce 1696 na místě bývalého ovčína. V 18. století se součástí hostince stala poštovní stanice, odtud její dnešní název, a později i sídlo dostavníkové dopravy.

Není bez zajímavosti, že šlo o první hostinec v někdejším městě Haida, kde byl kulečník. Do přerušení provozu před několika lety šlo s víc než třísetletou historií o jeden z nejdéle fungujících hostinců v severních Čechách.