13. 6. 2016 |Kristina Roháčková |Zprávy ze světa

Nejlepší „konečné řešení“ v otázce rodného domu nacistického politika Adolfa Hitlera by byla jeho demolice, tvrdí rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka. Politik to prohlásil v sobotu večer v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi ORF. Informuje o tom rakouský server The Local.