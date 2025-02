Vlk se nažral a Starostům zůstal Půta. Podporu odsouzeného hejtmana prověří ještě tajné hlasování

„Jsme ve vážné situaci. Pro nás je těžko představitelné, že by v čele Libereckého kraje pokračoval, byť nepravomocně, odsouzený hejtman,“ řekl před mimořádným jednáním koalice v Libereckém kraji náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09. Reagoval tím na nepravomocné odsouzení hejtmana Martina Půty. Co si k tomu dámy a pánové na úterním večerním jednání řekli, že pan hejtman pokračuje ve funkci?

To by mě také zajímalo. Jednání bylo neveřejné, ale podstatné je to, co řekli před jednáním a co řekli po jednání. Před tím jednáním uskupení SPOLU, tedy ODS, Lidovci, TOP 09, vystupovali v tom smyslu, že jim záleží na koalici, ovšem ne v čele s odsouzeným hejtmanem. A mimořádné jednání přineslo obrat v tom, že oni teď tvrdí, že nemají dost hlasů něco prosadit, takže budou respektovat to, co chtějí Starostové. A Starostové chtějí dál Martina Půtu.

To znamená, že tam přišla nějaká otočka? Že jim to slovy náměstka hejtmana přišlo těžko představitelné, pokračovat s Půtou, ale nakonec se na tom jednání asi tak usilovně zasnažili, že si to dokážou představit?

Nevím, jestli zrovna zasnažili, ale přijde mi, že se chtějí udržet u moci, u krajské vlády. Svým způsobem i přiznali, že složení zastupitelstva v Libereckém kraji je takové, že jiná vhodná koalice než Starostové a SPOLU nepřichází v úvahu. Takže se snažili zřejmě najít cestu schůdnou pro všechny, ovšem ta schůdná cesta pro všechny znamená, že všichni potáhnou za jeden provaz a všichni budou ctít, že v čele kraje bude Martin Půta, protože Starostové z toho nehodlají ustoupit.

Opravte mě, pokud se mýlím, ale zastupitelé za koalici SPOLU chtěli po Starostech pro Liberecký kraj, aby našli nějaké jméno náhradníka, který by mohl vystřídat Martina Půtu, a to jméno se nenašlo, nebo se o něm vůbec nediskutovalo?

S tím požadavkem přišli, ale Starostové jsou v tomhle takzvaně zabejčení, trvají na jméně Martin Půta a nepřichází pro ně v úvahu nikdo jiný. Žádné jméno náhradníka tam nepadlo a tím pádem, jak SPOLU novinářům vysvětlovalo, museli vzít zpátečku a dohodli se tedy, že v rámci zachování koalice budou jméno Martina Půty také respektovat. Ovšem, aby to nebylo úplně zadarmo, tak si chtějí vymoci v té koalici silnější pozici. Chtějí mít pod kontrolou víc věcí, třeba rozpočet, velké investiční akce, důležitá výběrová řízení. Prostě něco v tom smyslu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Všichni budou spokojeni, SPOLU posílí a Starostům zůstane Půta.

Ale poměr hlasů zůstane stejný, ne? V té koalici je to asi čtyři ku jednomu, to znamená, že z pětadvacet mandátů jich mají dvacet Starostové a pět SPOLU.

Aby mohlo to koaliční mimořádné jednání v úterý vůbec začít, tak museli zástupci SPOLU na pana hejtmana počkat, než on se vrátí ze své objížďky po návsích v kraji? To to nemohl odložit?

Ta akce se jmenuje Hejtmanský den a je to taková tradiční výjezdní akce hejtmana po obcích Libereckého kraje. Vždycky někde stráví celý den, tentokrát to bylo na Železnobrodsku v obcích Skuhrov, Držkov, Jílové. Vždycky navštíví místní starosty, místní firmy a pak má na závěr besedu s místními občany. Nechtěl to rušit, protože ta akce pro něj má přednost, nicméně pak i SPOLU v závěru večer řeklo, že jim to posunutí termínu na pozdější čas nevadilo, protože také měli nějaký program. To jenom trochu dokresluje celou tu situaci. Člověk by čekal, že v takové situaci si všichni sednou a hned začnou něco řešit, ale tam je takový, nechci říkat lážo plážo, to ne, ale je to na můj vkus ne příliš rychlý postup.

Radši Držkov než jednání se SPOLU.

Přesně tak.

„Půta je korupčník,“ hlásá šéf hnutí ANO Andrej Babiš, hlavní opoziční lídr. Řekl to před pár dny Deníku. Půta by měl podle Babiše rezignovat, k tomu se ale Půta nemá. O co jde? Martin Půta je nepravomocně odsouzený. Podle toho rozhodnutí soudu liberecký hejtman převzal úplatek asi 30 tisíc korun. Za co?

Jenom ještě předešlu, že on je odsouzený nejenom za vzetí úplatku, ale také za zneužití pravomoci veřejného činitele. To se málokde objevuje, ale v rozsudku to tak je. Úplatek 30 tisíc nebyl přímo pro něj. On ty peníze dohodl pro svého známého, Jaromíra Dolanského. To je člověk, který měl tady v Liberci bezpečnostní a detektivní agenturu a pro Půtu dělal na nějakých zakázkách. Pak zkrachoval, hledal práci a Martin Půta mu jako protislužbu za různé věci, které pro něj pan Dolanský dělal, sháněl mu různé informace na různé lidi, tak na revanš mu sehnal práci u Metrostavu, konkrétně na rekonstrukci kostela Máří Magdalény v Liberci. Dolanský tam měl působit jako pomocný technický dozor, nicméně manažeři Metrostavu pak řekli, že mu ty peníze radši rovnou vyplatí, že ho tam vlastně nechtějí a brali to jen jako úlitbu pro Půtu výměnou za to, že jim hejtman pomůže, aby ten projekt opravy kostela byl financovaný z evropských dotací a to průběžně. Protože ten projekt měl být původně financovaný až po dokončení, ale hrozilo, že ta dotace bude stopnutá, protože jednatel společnosti, která byla příjemcem té dotace, byl odsouzen za korupci. Takže všichni najednou chytili paniku, co bude dál a snažili se lidově řečeno vytřískat evropské dotace dřív, než až po skončení toho projektu.

Martin Půta se nicméně hájí tím, že panu Dolanskému, o kterém jste mluvila, sehnal práci jako člověku v tísni. Tato obhajoba před soudem neuspěla?

Úplně neuspěla. Jaromír Dolanský v tísni byl, protože přišel o práci, takže obcházel různé lidi, aby mu nějak pomohli. Martin Půta se mu uvolil pomoci v tom, že mu sehnal práci u Metrostavu. U soudu dokonce zaznělo, že měl pan Dolanský zprostředkovávat komunikaci mezi těmi obžalovanými co se týká předávání peněz, různých bonusů a podobně. Ale ty důkazy nejsou až tak zřejmé, jedná se o nepřímé důkazy.

Martin Půta tvrdí, že mu ten muž nedlužil. Co je pravda?

No tak nikdo jsme u toho nebyli, takže těžko říct, co je pravda. V každém případě, a to pan Půta ani nepopřel, pana Dolanského zná a z toho, jak to vyplývá, tak on mu práci sehnal na revanš, aby mu pan Dolanský sháněl třeba nějaké informace nebo mu zajišťoval komunikaci přímo s Metrostavem a s těmi dalšími obžalovanými. Alespoň tak to tedy u soudu zaznívalo. Tím, že nejsou přímé důkazy, si opravdu netroufnu říct, kde je pravda.

Půjdu po těch otaznících. Prý se nemělo jednat o 30 tisíc korun pro Půtu, ale dohromady o 830 tisíc. Podle nepravomocného rozhodnutí soudu bylo ale prokázáno těch 30 tisíc. Kde se vzaly takto velké peníze a měly se nakonec dostat k Půtovi, nebo neměly? A figuruje v tom také Metrostav?

Ano, Metrostav v tom figuruje, protože právě Metrostav měl panu hejtmanovi peníze vyplatit. Půta byl tehdy předsedou regionální rady ROP, organizace, která rozhodovala o projektech, které budou financovány z evropských dotací. A Metrostav mu měl peníze vyplatit za to, že z pozice předsedy organizace ROP Půta zajistí, aby Metrostav dostal evropské peníze na rekonstrukci kostela průběžně, aby se nečekalo, až se to dostaví. Opravdu tam totiž hrozilo, že evropské dotace nepřijdou kvůli tomu, že už byl jeden z jednatelů odsouzen za korupci. Za to měl tedy Půta dostat 800 tisíc. Obžaloba vychází z takové tabulky, která se našla u jednoho manažera z Metrostavu, který tam měl rozepsané částky a u nich měl buď jména, nebo přezdívky. Policie vychází z toho, že přezdívka Nejvyšší se týká hejtmana Půty a byla u něj částka 800 tisíc korun s tím, že mu údajně mělo být asi půl milionu vyplaceno. To se ale neprokázalo a nejsou žádné důkazy, že by isi dne toho a toho Martin Půta pod rouškou tmy převzal někde obálku s penězi, nebo že mu něco přistálo oklikou přes padesát jiných účtů na jeho účtu. To se neprokázalo.

Jediné, co se prokázalo, je těch 30 tisíc korun.

Ano, ale v odposleších se přímo manažeři mezi sebou baví a vyplývá z toho, že peníze měl Půta dostat až po vyplacení dotace, k čemuž ale nedošlo, protože policie to celé stopla v průběhu. Je tedy otázka, co by bylo, kdyby to policie nestopla, ale to už by byla opravdu spekulace, tam nechci úplně zabíhat.

To znamená lidi z Metrostavu už byli obžalováni odsouzeni?

To je pro mě a některé mé kolegy velký paradox. Firma Metrostav financovala opravu toho kostela nejdřív ze svého, z nějakého důvodu, to vlastně ani nebylo vysvětleno, proč se do toho sami pustili. Počítali s tím, že dotace přijde až po skončení, což se tedy nestalo. Ta zakázka, jak se i prokázalo různými odposlechy a výpověďmi některých obviněných, kteří se přiznali, byla uměle předražená. Zbylo tam asi 17 milionů, které si Metrostav nechal takzvaně na přerozdělení, na různé bonusy a tak. Ale Metrostav byl jediný, kdo odešel bez trestu. V kauze bylo devět obviněných fyzických osob, pět stavebních firem a každý dostal nějaký trest. Jediný Metrostav trest nedostal a pan soudce to odůvodnil tím, že Metrostav už byl potrestaný v jiných podobných kauzách v jiných městech a tím pádem už jako trest dostal.

Jak čtu v ČTK, lidé z Metrostavu, kteří byli do té kauzy zapojení, tresty dostali, ale samotný Metrostav, byť byl uznán vinným, ne. Firma to zatím víc nechce komentovat. Tou nejjednodušší linkou to nyní shrnu a kdyžtak mi to potvrďte nebo vyvraťte. Martinu Půtovi se soudu podařilo prokázat přijetí úplatku asi 30 tisíc korun, což pan hejtman odmítá a říká, že nic takového nelegálního neudělal. Tvrdí, že pomohl sehnat práci člověku v tísni. Podle obžaloby to měl udělat za nějaký revanš. Že půjde o průběžné financování z fondů Evropské unie, a ne, že se vyplatí všechny peníze naráz zpětně, což k čemuž tedy nakonec nedošlo. A figuruje tam firma Metrostav, která měla opravu jednoho z kostelů v Liberci provádět a která měla podle obžaloby ten úplatek panu hejtmanovi dát.

Přesně tak.

Dobře, ta kauza se táhne roky. Šlo tedy o rekonstrukci kostela, kde bylo záměrem zřídit mimo jiné poradnu na využívání geotermální technologie, ale to se řešilo už někdy v roce 2014, ne? To znamená, my máme tu kauzu, která se táhne 11 let?

Začalo to dokonce v roce 2013. A ty prodlevy… vypadá to, jako že soud nic nedělal. Dělal, ale kolikrát to zdržovali i samotní obhájci obviněných, na což mají právo. Ale měnil se tam i trestní senát, státní zástupce se měnil, čekalo se také na verdikty v jiných případech, které se týkaly některých obžalovaných úplně v jiných kauzách, pak to vrátil vrchní soud k novému projednání. Takže to zdržení tam je veliké, ale když se na to člověk podívá v kostce, tak nevím, jestli to šlo udělat rychleji. Ten spis nečítá 10 stránek, ale jenom ten samotný spis má přes 5 000 stran a vyznat se v tom, to musí být vyšší dívčí.

Co chystá opozice?

Půta zůstává nakonec i po té úterní mimořádné schůzce představitelů koalice v Libereckém kraji dál hejtmanem. Nebude ale kandidovat za STAN v parlamentních volbách. Je to alespoň nějaký ústupek, který Starostové pro Liberecký kraj vnímají jako minimálně nutný, s ohledem na to, k čemu došlo u soudu?

To asi říkáte správně, zní to logicky. Martin Půta si je asi dost dobře vědom, že pokud by, teď to řeknu opravdu lidově, vystrkoval růžky za hranice kraje, tak že by to nemuselo dobře dopadnout. On měl v minulosti i ambice stát se třeba i ministrem dopravy, byl nominantem STANU a Pirátů v té jejich koalici, ale právě kvůli té korupční kauze to nešlo. A on si je asi dobře vědom toho, že právě v Libereckém kraji má velkou voličskou podporu svých místních souputníků, takže mu to vyhovuje. Kdyby byl v celostátní politice, tak to by asi bylo o hodně horší a myslím si, že tam by mu to asi tolik neprošlo,.

Když teď objíždí Držkov, tak to není kampaň do parlamentních voleb?

Ne, po celou dobu, co je hejtmanem, tak má Hejtmanské dny. Není to ojedinělá akce, ale má to už od toho roku 2012, odkdy je hejtmanem. V průběhu roku má hejtmanské dny zhruba jednou do měsíce, jednou za dva měsíce.

Říkala jste, že jeho souputníci za ním plně stojí, to znamená Starostové pro Liberecký kraj ani nenavrhli jeho rezignaci? Nebo třeba na centrále Starostů a nezávislých, tam se nikdo neozval, že by to třeba mohlo být na místě?

Starostové pro Liberecký kraj je samostatná jednotka, oni mají vlastní právní subjektivitu a navenek opravdu stojí pevně za Martinem Půtou, nebo se tak alespoň prezentují. Otázka je, jak je to přímo uvnitř toho hnutí, protože už začínají prosakovat navenek informace, že tam ta až stoprocentní podpora a důvěra v něj není. Ale navenek i přesto vystupují opravdu jako jeden muž nebo jako jedna žena.

Podle toho, co jste načerpala na úterním mimořádném jednání koalice, jak to teď bude dál? Je tedy definitivní, že hejtman zůstává hejtmanem a na žádné příští schůzce, která má být myslím příští pondělí, nikoho nenapadne, že by to tak nemělo být?

Vypadá to, že to už nikoho nenapadne. Uskupení SPOLU si ale vyžádalo, aby Starostové přinesli papír, na kterém bude napsáno: Přejeme si, aby byl hejtmanem Martin Půta. A pod tím má být podepsáno všech 20 zastupitelů za Starosty. Tím se chce SPOLU pojistit, že opravdu ta jednota u Starostů v tomhle případě je. A SPOLU je opravdu rozhodnuto ctít vůli Starostů výměnou za to, že budou mít v koalici trošku silnější pozici. Takže o žádném náhradníkovi řeč asi nebude, protože samo SPOLU ho nemůže navrhnout. Je jich přece jenom pět. Tam nic proti dvaceti nezmůžete.

Zastupitelstvo bude 25. února a zřejmě tam k tomu dojde, protože opozice je připravená to vyvolat.

Bude tajná volba, ale teď se ukáže, protože SPOLU novinářům tvrdilo, že opravdu budou ctít vůli Starostů, že chtějí Martina Půtu a že v tomhle smyslu budou hlasovat i v tajné volbě. Takže pokud by tam najednou ten počet 25 hlasů nesouhlasil, tak by bylo zřejmé, že někdo tady tu dohodu porušil. Ale tím, že je to tajná volba, tak těžko se to někomu prokáže, kdo to zrovna byl.

A úplně poslední věc k té trestně právní kauze Martina Půty, který je nepravomocně odsouzený, dostal podmínku, pár desítek tisíc korun pokuty. Bude se odvolávat?

Už se odvolal přímo v ten den rozsudku. Aby neztrácel čas.

Takže ta kauza bude pokračovat. Jedenáct let je zatím krátká doba.

Bude pokračovat, protože ten odvolací soud není záležitost dvou, tří týdnů. To je záležitost několika měsíců, půl roku, roku. To nikdo neví. Právě proto byla ta snaha, aby odstoupil minimálně do doby, než odvolací soud proběhne. A pokud by se ukázalo, že je opravdu nevinný a odvolací soud by ho rozsudku zprostil, tak by se vrátil. Ale ani tato varianta neprošla.

