Liberecký kraj

26. 8. 2015 |Ivana Bernáthová |Regiony

Libereckem hýbe kauza čtyř krajských zastupitelů. Letěli minulý týden na fotbalový zápas evropské ligy do Amsterdamu, a to na pozvání jabloneckého klubu Baumit. Ten vlastní šéf českého fotbalu Miroslav Pelta. Centrum nezávislé investigace přitom upozornilo, že v září mají zastupitelé hlasovat o milionových dotacích do sportu. Žadatelem o peníze je i jablonecký fotbalový klub. Krajští zastupitelé ale tvrdí, že si zájezd zaplatili sami.