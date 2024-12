‚Zaplaťpánbůh, že se konečně trochu rozhejbali.‘ Silničáři zahájili stavbu části Pražského okruhu

Začala stavba dalšího úseku Pražského okruhu. Konkrétně jeho jihovýchodní část mezi pražskými Běchovicemi a dálnicí D1. Stát bude skoro deset miliard korun bez DPH. Řidičům by měl 12 kilometrů dlouhý úsek začít sloužit v roce 2027. Praha 9:11 17. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začala stavba dalšího úseku Pražského okruhu. Konkrétně jeho jihovýchodní část mezi pražskými Běchovicemi a dálnicí D1 | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Zaplaťpánbůh, že se konečně trochu rozhejbali. To už ale měli dělat před dvaceti lety. I když je tunel Blanka, je opravený Barrandovský most, je tady Strakonická do tří proudů, stejně se fronty pořád tvoří. Dokud Pražský okruh nebude kompletní, nebude celej, tak problémy v pražské dopravě v centru budu pořád,“ hodnotí řidič začátek stavby dalšího úseku Pražského okruhu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Silničáři zahájili stavbu části Pražského okruhu. Poslechněte si reportáž přímo ze zahájení od Radka Duchoně

Nicméně to ulehčení, když pojedou kamiony z Brna a budou moci jet hnedka na sever, na východ republiky, tak to je asi úleva. „Pro kamionovou a i pro osobní dopravu,“ dodává.

Podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla bude nová šestipruhová silnice stát téměř deset miliard korun bez daně z přidané hodnoty. „Jedná se o 12,6 kilometru dlouhou dálnici v šestipruhovém uspořádání, to znamená kategorie 33,5 na 120. Termín výstavby je 36 měsíců od data zahájení, to znamená, na konci roku 2027 by mělo být hotovo a měla by být trasa zprovozněna,“ řekl Radiožurnálu.

Šéf Ředitelství silnic a dálnic: Pokud vyhrajeme soudy, celý Pražský okruh bude hotový v roce 2032 Číst článek

Okruh kolem Prahy nemá ještě dostavěné úseky severně od metropole. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) předpovídá, kdy by mohly být i tyto zbývající části okruhu dokončené: „Hledíme k roku 2030, kdy by mohlo být hotovo s tím, že se nám podařilo právě v letošním roce získat kladnou EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí, pro ten důležitý úsek mezi Ruzyní a Březiněvsí. A čekáme na to, že na začátku ledna bychom také měli mít už to poslední finální kladné stanovisko EIA pro úsek mezi Březiněvsí a Satalicemi. A tím pádem budeme mít fakticky zelenou pro dokončení přípravy celé severní části Pražského okruhu.“

Ředitelka Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech Irena Benková připomíná, co na místě budoucí silnice archeologové našli: „Máme tady skoro 8500 archeologických objektů různého stáří od prvních zemědělců až po středověká dobývací místa. Unikátní nálezy pochází z období starší a mladší doby železné, pohřebiště pozdní doba kamenná, na několika místech několik mohyl.“

Celý Pražský okruh bude měřit asi 83 kilometrů. Teď je v provozu zhruba polovina.