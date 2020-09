Sandersovi příznivci váhají nad hlasem pro Bidena. ‚Politik minulosti, potřebujeme změnu,‘ říká volička

Joe Biden porazil v primárkách Demokratické strany Bernieho Sanderse, teď ale jeho oddané progresivní voliče potřebuje. Bez jejich hlasů se do Bílého domu nedostane, jak si před čtyřmi lety v podobné situaci ověřila Hillary Clintonová. Řada Sandersových příznivců raději k prezidentským volbám nešla a někteří dokonce dali hlas Donaldu Trumpovi. Jaké dilema prožívají většinou mladší, levicověji naladění voliči demokratů letos? Seriál Washington 7:05 19. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rebecca a Nate jsou sourozenci, na politiku má ale každý z nich jiný názor. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Radiožurnál

V centru města Charlotte v Severní Karolíně na sebe slovně útočí příznivci a odpůrci prezidenta Trumpa a zblízka to v klidu pozoruje na první pohled velmi nesourodý mladý pár.

On má na hlavě kšiltovku Trump 2020, její čepice propaguje Bernieho Sanderse. Jak se ukazuje, jsou to bratr a sestra. Nate ještě v 16 letech volit nesmí, ale hlasoval by stejně jako rodiče pro prezidenta Trumpa.

Rebecca podporuje Sanderse, a když před čtyřmi lety nezískal nominaci demokratů, volila raději Libertariánskou stranu.

„Nakonec jsem dala hlas Garymu Johnsonovi, protože jsem se prostě nemohla přinutit dát hlas Trumpovi ani Clintonové. Ona je pro mě političkou minulosti – byla až příliš oddaná tomu zachovat věci tak, jak jsou. Stejně jako teď Biden. Nemyslím si, že by se od Clintonové moc lišil. Říkat, že nás vrátí k tomu, jak to bylo před Trumpem, to nestačí. Předtím Amerika taky nefungovala. Potřebujeme strukturální změny.“

Remy pózuje s plakátem Martina Luthera Kinga. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Radiožurnál

Letos chce Rebecca hlasovat s předstihem během října, ale stále není rozhodnutá pro koho. Dvojice Joe Biden, Kamala Harrisová ji zatím nepřesvědčila. „Vím, že dali dohromady výbor, který má do jejich programu dostat progresivnější prvky. Takže pokud vystoupí a řeknou, že aspoň některé z návrhů přijali, tak je určitě budu volit,“ vysvětluje.

Hlavní jsou pro Rebeccu dvě velká témata. „Důležité je pro mě hlavně zdravotní pojištění pro všechny. Je absurdní, jak je pojištění v Americe drahé a jak se můžete dostat do dluhů jen proto, že jste onemocněli. A pak studentské dluhy. Nejsem v tom tématu tak nalevo jako Bernie, ale systém studentských půjček potřebuje reformu. S Trumpovou politikou nesouhlasím v ničem, takže asi nakonec Bidena a Harrisovou budu volit. Ale srdce mě při tom bude bolet – jsem určitě progresivnější než oni a přála bych si, aby na takové voliče brali větší ohled.“

Podpora od Bernieho

V Pensylvánii, dalším státě, kde se při volbách očekává těsný výsledek, žije Remy z města Betlehem. Donaldu Trumpovi nemůže přijít na jméno, ale minule ho nepřímo podpořil hlasem pro Stranu zelených, v Americe okrajovou. „Možná jsem tím pětačtyřicítce pomohl vyhrát Pensylvánii. Ale fakt se mi nelíbila ani Hillary,“ říká.

Remy v minulých volbách nakonec nevolil Hillary a možná tak pomohl Trumpovi. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Radiožurnál

Průzkumy ukazují, že Biden je obecně méně neoblíbený, než byla Clintonová, a Remy coby volič Sanderse v letošních primárkách to tak také cítí.

„Byl jsem opravdu smutný, když Bernie odstoupil z primárek. Kdyby se nepohádal s Warrenovou a veřejně jí po jejím odstoupení nabídl viceprezidentství, mohl sjednotit progresivní hnutí. Tomu Demokratická strana málo naslouchá a to je problém. Nelíbí se mi, jak dlouho je Biden součástí systému, jak je starý – což vím, že se týká i Bernieho. Ale aspoň v něčem nám Biden naslouchá. Je pro zvýšení minimální mzdy, aby člověk nemusel mít dvě nebo tři práce, aby v Americe přežil. Není to zdravotní pojištění pro všechny, ale aspoň něco. Takže jo, budu ho volit,“ uzavírá.

Průzkumy naznačují také to, že letos je mnohem víc voličů už rozhodnutých, očekává se také menší odliv hlasů ke třetím stranám, a sám Sanders má s Bidenem o poznání lepší vztah, než měl s Clintonovou.

„Bernie vyzval, ať lidi volí Bidena. Podle mě to bylo důležité. Nevěděl jsem, co od Bidena čekat, ale vytvořil pracovní skupiny ke změně klimatu a životního prostředí nebo k systému zdravotního pojištění a ty posunuly jeho program víc doleva. To dodává Bernieho podpoře Bidena opravdovosti,“ popisuje Alex z Marylandu.

„Myslím, že před čtyřmi lety lidi neměli představu, jak špatné to pod tímto prezidentem může být, takže třeba protestně nešli volit. Teď mezi přáteli cítím, že je to jinak. Nikdo z mého okolí neměl Bidena jako první volbu, ale všichni ho teď podporujeme, protože alternativa je hrozná,“ mluví Alex o tom, co vidí ve své liberální bublině a co ostatně sám cítí.

Mladí progresivní voliči se nyní musí rozhodnout, jestli svěří důvěru Bidenovi. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Radiožurnál