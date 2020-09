Je proti potratům a věří v Boha. ‚Biden má znaky demence,‘ vysvětluje volička, proč si vybrala Trumpa

Donald Trump vyhrál poslední volby, i když získal skoro o tři miliony hlasů méně než Hillary Clintonová. A může se stát prvním prezidentem zvoleným dvakrát navzdory porážce v počtu hlasů. Skoro dvě třetiny Američanů podle průzkumu agentury Ipsos neschvalují způsob, jakým řeší pandemii koronaviru. Ta vážně poškodila ekonomiku USA, která je vždy při volbách důležitým ukazatelem. Trump se ale může opřít o podporu příznivců, pro něž výhody převažují. Seriál Washington 10:46 16. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi americkými evangelikály, konzervativci a venkovskými komunitami patří mezi Trumpovy velké přednosti právě jeho časté zmínky o Bohu, fotky s Biblí či jeho tažení proti potratům, i když právo na ně před vstupem do politiky naopak podporoval | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Randy má domek u okresní silnice v Severní Karolíně a před ním pult s melouny, dýněmi či rajčaty. Stará se o děti s poruchou autistického spektra, ale kromě tohoto hlavního zaměstnání se živí jako drobný farmář. Sám má čtyři děti, na pozemku ceduli s poděkováním Ježíšovi a také jeho auto má poznávací značku Jesus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si druhý díl seriálu o amerických prezidentských volbách od zpravodaje Jana Kaliby

Kupuju si meloun a čtyři velká rajčata a ptám se, koho volí a proč. „Budu volit Trumpa. Jsem s ním spokojený. Myslím, že dělá dobrou práci. Celou dobu, co je ve funkci, tak musí bojovat. Hlavně oceňuju, jak se zasazuje o to, aby se do škol vrátily modlitby. Modlitby ve škole, to potřebujeme,“ odpovídá Randy.

Mezi americkými evangelikály, konzervativci a venkovskými komunitami - zvlášť tady v jižanských státech - patří mezi Trumpovy velké přednosti právě jeho časté zmínky o Bohu, fotky s Biblí či jeho tažení proti potratům, i když právo na ně před vstupem do politiky naopak podporoval.

„Je proti potratům a věří v Boha. Chce, aby si lidi pomáhali tak, jako se snaží pomoct nám od koronaviru. Jen si myslím, že mu špatně radili. On bude podporovat naši armádu a naši policii. Biden podle mě není kompetentní, má znaky demence a je začátkem a nástrojem většího plánu demokratů. Nepřeju mu nic zlého, ale je součástí plánu, a je to děsivé, protože myslím, že ztrácíme Spojené státy,“ opakuje častá Trumpova tvrzení o Bidenovi a demokratech prezidentova volička Cherry z města Charlotte.

O kus dál stojí v červené trumpovské čepici podnikatelka Erica. „Provozuju malý podnik a přežívám v tomhle chaosu bez dluhů, protože mám našetřeno – a Trump nám to umožnil. Díky jeho daňové reformě teď neplatím 37procentní daň, ale jen 21 procent. Díky pandemické pomoci jsem nemusela propustit žádného zaměstnance,“ popsala Radiožurnálu.

‚Prohlédl jsem mediální lži'

Donaldu Trumpovi se mezi Američany stále velmi dobře daří prodávat ekonomická čísla platná před pandemií, která prezident rád nafukuje slovy o nejlepší ekonomice všech dob, a slibuje velkolepý návrat její síly.

Většina Američanů nevěří, že volby proběhnou férově. Kritika padá na prezidentem dosazeného šéfa pošt Číst článek

Invalidní důchodce a registrovaný demokrat Barry říká, že zprávy moc nesleduje, nic si od prezidenta Trumpa neslibuje, ale hlas mu i tak půjde dát znovu: „Nevím o ničem, co by pro mě mohl udělat nebo udělal. Věci jdou spíš k horšímu. Ale volit půjdu, protože věřím, že je to moje povinnost, když jsem Američan a mám volební právo. A Trumpa budu volit proto, že je podle mě lepší člověk pro tu funkci. Biden je moc starý a zdá se, že hodně zapomíná. Ale jestli výsledek voleb bude mít vliv na můj život – to vůbec ne.“

Barry z Pensylvánie je důkazem, že prezidentovi zůstávají věrní někteří klíčoví voliči, kteří v rozhodujících státech volili Obamu a v roce 2016 přešli k republikánům.

Shane z Pittsburghu se dokonce od demokratů k Trumpovi přesouvá nově až letos. „Volil jsem dvakrát Obamu, považoval jsem ho za dobrého prezidenta a řečníka. Vyrostl jsem v tradiční rodině demokratů živený lží, že chudí volí demokraty a bohatí republikány. Uvědomil jsem si ale, že jde víc o hodnoty,“ líčí.

„Ještě před čtyřmi lety jsem dal pomýleně hlas Hillary. Letos jsem ty mediální lži konečně prohlédl a budu volit Trumpa. Jak ho popisují, jak na něj útočí, jak mu nedají šanci, jak ho zkoušeli odstranit impeachmentem, viní ho ze spolupráce s Ruskem – všechno se ukázalo nepravdivé, včetně těch posledních případů s vojáky a Woodwardovými nahrávkami. Trump asi občas lže, ale většinou říká pravdu a mluví upřímně – víc než kterýkoli jiný prezident. Proto jsem ho začal mít rád.“