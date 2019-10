Budeme sloužit jako odstrašující příklad, říká britský diplomat. Sám za článkem 50 o odchodu z EU stojí

V Bruselu začal klíčový summit Evropské unie, měl by rozhodnout o dalším osudu brexitu. Podle původních předpokladů měla Británie odejít už k 29. březnu. Dva roky po aktivizaci tzv. článku 50 Lisabonské smlouvy. Autorem mechanismu, který upravuje pravidla odchodu členské země z unie, je Brit John Kerr. Proč Británie dosud z EU neodešla a bude potřebovat další odklad? Ptal se Radiožurnál. Londýn 10:47 17. 10. 2019 (Aktualizováno: 12:01 17. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít John Kerr, jeden z hlavních autorů článku 50 Lisabonské smlouvy | Zdroj: Reuters

„Problém není v procesu vyjednávání, problém je v tom, že Británie je zcela paralyzovaná a není schopná rozhodnout, co vlastně chce. Ale to snad už brzy skončí. Článek 50 je zcela v pořádku, ten kdo jej napsal, musel být naprostý génius“, říká s britským humorem 77letý John Kerr.

Právě on je jedním z hlavních autorů tzv. článku 50. Nikdy ho prý ale nenapadlo, že to bude právě Británie, kdo jej využije jako první.

„Ne. Vsadil bych tehdy celé své jmění na to, že Británie tento mechanismus nikdy nepoužije. Na druhé straně, naše trable ukazují, že odchod z EU není dobrý nápad. Pokud opravdu odejdeme, budeme sloužit jako odstrašující příklad. To bude naše poslední služba unii. Určitě se najde řada důvodů, proč unii změnit a zlepšit, ale věřím, že potom, co předvádí Británie, si dlouho nebude žádný člen unie přát zopakovat to naše trápení.“

Počítali i s diktátorem

Proč se vůbec článek 50, který určuje podmínky pro odchod členského státu z Evropské unie, do Lisabonské smlouvy dostal? Jaký byl motiv?

„Měli jsme pocit, že unie musí mít mechanismus, který by umožnil členskému státu z klubu spořádaně odejít. Tehdy jsme měli na mysli třeba situaci, kdyby se v některé zemi dostal k moci např. nedemokratický diktátor nebo někdo, kdo nerespektuje nebo nechce respektovat evropské hodnoty.“

Od samého začátku byl ale podle barona Kerra celý mechanismus nastaven tak, že pokud země změní svůj názor, může v unii zůstat.

Dohoda

Britský premiér Boris Johnson i šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker na twitteru ve čtvrtek oznámili dosažení nové dohody o odchodu Británie z EU. Dohodu nicméně musí schválit jak členské státy, tak britský parlament. Severoirští unionisté (DUP) přitom ve čtvrtek ráno uvedli, že nesouhlasí s některými částmi návrhů ohledně dohody, o nichž vyjednává Británie s Evropskou unií.

Britská média ve čtvrtek ráno mluvila o „zásadní ráně“ pro britského premiéra, protože schválení dohody bude záviset i na hlasech DUP. Více zde.