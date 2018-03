Lisabonská smlouva

9. 12. 2011 |Martina Hanáčková, Martin Hromádka |Zprávy ze světa

Na přitvrzení rozpočtové disciplíny se možná shodne jen eurozóna a několik dalších států. Celá sedmadvacítka to po nočním jednání v Bruselu nedokázala. Česko přitom zatím nepatří do skupiny zemí s vlastní měnou, které by se k dohodě chtěly připojit. Podle státního tajemníka pro Evropskou unii při Úřadu vlády Vojtěcha Bellinga k tomu premiér Petr Nečas ani neměl mandát.