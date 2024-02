Generál Zalužnyj. Muž, který změnil ukrajinskou armádu a udělal z ní nejdůvěryhodnější instutici

Téměř dvouletý krvavý konflikt s Ruskem změnil ukrajinskou armádu k nepoznání. Ze zkorumpovaného, napůl rozkradeného sovětského vraku je nyní podle mezinárodního žebříčku Global Firepower 18. nejsilnější armáda světa, hned po izraelské. Česko je pro srovnání na 46. místě. Na proměně v moderní bojové těleso se výrazně podílel náčelník ukrajinského generálního štábu, generál Valerij Zalužnyj, upozorňuje podcast Na Východ! podcast na východ! Kyjev 20:23 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj | Foto: Viacheslav Ratynskyi | Zdroj: Reuters

Podle klasických sovětských doktrín byla ukrajinská armáda a obrana budována tak, aby odrazila útok ze západu. Přesněji řečeno od Západu. Na tom se mnoho nezměnilo ani po konci studené války a rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Co se ale změnilo, byl stav ukrajinské ekonomiky.

„Ukrajinský hrubý domácí produkt se v té době propadl o polovinu a s tím šla úplně ke dnu i celá ukrajinská armáda. Zůstal z ní jen vrak. Naprosto běžné bylo, že ukrajinští vojáci prodávali součástky, že rozkrádali, co mohli,“ vzpomíná Josef Pazderka. Snižovaly se i stavy vojáků. Ukrajinská armáda se postupně dostávala do fáze klinické smrti.

Tehdy přišel útok. Z Východu, respektive jihu. Na jaře 2014 obsadilo Rusko poloostrov Krym pod záminkou potlačení údajného povstání domobrany a následně vyhlásilo referendum o sebeurčení. Boje se během roku přelily i na Donbas, tedy do východní oblasti Ukrajiny.

Ruská armáda neznala slitování – a zejména po masakru v bitvě o Ilovajsk v září 2014 Ukrajincům došlo, že naplno vstoupili do války. A že s dobrovolnickými sbory a transportéry, kterým někdo ukradl baterie, si už nevystačí.

Vycházející hvězda

V místech nejkrvavějších bojů na východě země prokazuje v té době schopnosti jistý brigádní velitel. Jmenuje se Valerij Zalužnyj, je mu 41 let, za sebou má studium několika vysokých škol (většinu z nich s vyznamenáním), a jak ukáže čas, tím jeho vzdělávání ještě nekončí. Hovoří anglicky, nebojí se jet na zkušenou do zahraničí a má pochopení pro život vojáků a nižších důstojníků.

Jeho hvězda začíná po válce na Donbase růst a v roce 2021, tedy za sedm let od války, ho prezident Volodymyr Zelenskyj jmenuje náčelníkem generálního štábu.

Zalužnyj dodnes v rozhovorech mluví o roce 2014 jako o bodu, kdy mu došlo, že pasivita a čekání Rusy od jejich záměrů neodradí a že je nutné začít se připravovat na velký konflikt.

Zahájil tedy výcvik vojáků a nabourával dosavadní zvyklosti v armádě. Výsledky se dostavily relativně brzy. Podle Ondřeje Soukupa lze Zalužného bezpochyby považovat za tvář nové ukrajinské armády přebudované na úplně jiných principech, než byly ty sovětské.

„Zalužnyj se velmi rychle učil z toho, co se dělo. Tu armádu museli postavit prakticky od začátku: vymýtit korupci a především nechat iniciativu těm místním velitelům. Protože na rozdíl třeba od té sovětské a potažmo dneska ruské armády, která je postavená na přísné vertikále, kde musíte mít všechno odsouhlasené, musela ukrajinská armáda do určité míry z donucení využívat toho, že prostě lidé na daných místech vědí, jak to skutečně vypadá, a sami se nejlépe mohou rozhodnout, co budou dělat,“ vysvětluje Soukup hlavní princip změny.

Kroužení kolem politiky

Plnohodnotná invaze Ruska na Ukrajinu postavila Valerije Zalužného před nové výzvy. Dodnes se spekuluje o tom, co konkrétně vědělo ukrajinské politické a vojenské velení Ukrajiny o chystaném vpádu ruských vojsk. Rozporuplné hodnocení má i ukrajinská protiofenziva zahájená v létě 2023.

Největší pozornost ale v poslední době vzbuzuje jeho kroužení kolem politiky. Armáda je v současnosti nejdůvěryhodnější institucí na Ukrajině a pokud je Zalužnyj její hlavní tváří, stává se chtě nechtě součástí politického boje.

Svojí oblibou u Ukrajinců například konkuruje prezidentu Zelenskému. A tak se pravidelně začínají objevovat i spekulace o tom, že ho Volodymyr Zelenskyj odvolá.

Jak by Zalužnyj reagoval? A jak ho hodnotit po vojenské stránce? I tomu se věnuje podcast Na Východ!