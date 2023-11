Requiem za Donbas aneb Jak industriální region se směsicí svérázného obyvatelstva mizí před očima

Donbas měl mezi ukrajinskými oblastmi vždycky zvláštní postavení. Válka tam ale teď ničí celé vesnice a města. Industriální, historicky silně sovětský a později proruský region s pestrou směsicí svérázného obyvatelstva tak doslova mizí před očima. I kdyby ho Kyjev získal po válce zpátky, co v něm najde? A dokáže ještě získat srdce tamních lidí? Na to se ptá další díl podcastu Na Východ! Josefa Pazderky a Ondřeje Soukupa. Podcast Na východ! Praha/Donbas 15:21 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teď se na Donbase bojuje a celá města jsou zničená včetně Mariupolu na snímku | Zdroj: Profimedia

„Ten Donbas, který jsme znali, mizí. Ten Donbas, který dokázal kombinovat Donbass Arenu v Doněcku, ultramoderní evropský fotbalový stadion, s polorozpadlými baráky o dvacet kilometrů dál. Ten etnický mix – spousta Arménů, Gruzínůc, Uzbeků a lidí, kteří měli dost nekonzistentní názory... Bylo to živé. A teď už je to pryč a nikdy se to nevrátí,“ lituje novinář Ondřej Soukup, který se dlouhodobě věnuje postsovětskému prostoru.

„Já bych ale byl nerad, kdyby v tom byla nostalgie. Ten region potřeboval radikální proměnu,“ namítá šéfredaktor stanice Plus Josef Pazderka, někdejší zpravodaj České televize v Rusku.

Donbas býval stepí, dokud se tam v 19. století nenašlo uhlí. Obyvatel začne exponenciálně přibývat, do oblasti přitékají peníze zahraničních investorů, samotný Doněck se původně jmenoval po velšském podnikateli.

Rozvoj regionu nezastavila ani občanská válka, ani nadvláda Sovětského svazu.

„Přijížděli tam lidé z celého Sovětského svazu, kteří přišli za prací. Někteří to měli jako umístěnku z vysoké školy a někteří byli kriminálníci, kteří si tam odpykávali trest a poté tam zůstali, když se tu práci už naučili. To regionu samozřejmě nepřidalo, pak měl strašně kriminální pověst,“ připomíná Soukup.

V roce 1991 se Doněcká i Luhanská oblast vyslovily pro nezávislost Ukrajiny, přesto tam v průzkumech kolem 40 procent uvádělo, že se cítí jako Sověti.

„Měli sebevědomí: my tady krmíme celou Ukrajinu. To bylo podložené tou zkušeností kriminálu. Donbas byl extrémně zabydlený. A od určité chvíle držel vládu v Kyjevě takzvaně pod krkem a neustále cinkal na jazykovou notu,“ připomíná Pazderka a pokračuje:



„Ztělesněním toho všeho se stal Viktor Janukovyč, který se stal gubernátorem, a spolu s později nejmocnějším a nejbohatším mužem Ukrajiny Rinatem Achmetovem vytvořili oligarchické duo, které pak z regionu i z celé Ukrajiny začalo ždímat obrovské množství peněz, to byly desítky miliard dolarů.“

Teď se na Donbase bojuje a celá města jsou zničená. „Já bych si skoro tipl, že až dojde na lámání chleba, tak Doněcká a Luhanská oblast nebo jejich některé části a Krym v určitou chvíli možná padnou za oběť toho, že Ukrajinci najdou nějaký kompromis s Ruskem výměnou za garance bezpečnosti. Myslím, že někde v pozadí tenhle kalkul je, i když to oficiálně nikdo neřekne nahlas,“ soudí Pazderka.

Oblast, kterou si kdysi v poznámkách popsal slovy „Doněck jako supermoderní fotbalový stadion uprostřed křičící uhelné chudoby“, tak mizí.

