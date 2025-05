Novinář: Rusko kombinuje raketové a hackerské útoky. Pak sleduje reakci Kyjeva a podle toho cílí dál

V kyjevských ulicích řvou sirény a zároveň zní techno. V kyjevských bytech se balí kufry k útěku, ale i vybalují knihy, protože život pokračuje. „Teď jsou velmi časté třeba hackerské útoky na různé instituce, ať už jsou to nemocnice, požární stanice nebo bankovnictví,“ říká pro Český rozhlas Plus analytik a novinář Adam Sybera, který momentálně pracuje v redakci The Kyiv Independent. Osobnost Plus Praha 13:37 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Rusko používá pro své útoky na ukrajinském území kromě zbraní i řadu nevojenských metod, vysvětluje. „Útoky jsou vždycky do jisté míry koordinované tak, aby vytvořily tlak na společnost na slabých místech. Co nejefektivněji a na několika místech naráz,“ popisuje novinář, který žije na Ukrajině od začátku plnohodnotné ruské invaze.

Raketového a hackerské útoky se koordinují. „Tím se komplikuje proces záchrany lidí a Rusko se tímhle nejen snaží zefektivnit, když to řeknu cynicky, svůj útok, ale zároveň i sleduje, jak Ukrajina reaguje. Dělají si tak přípravu na další útok,“ míní Sybera.

Zároveň je na Ukrajině stále cítit přítomnost ruského vlivu, který se Kyjev snaží výrazně omezit, nebo rovnou zakázat.

„A to ne pouze z důvodu, že organizace jako think-tanky, vlivové skupiny nebo ruská církev amplifikují ruský narativ a snaží se hanit ukrajinskou identitu a ukrajinský výklad historie. Ale i proto, že na okupovaných územích kolaborují s okupační mocí,“ přibližuje Sybera.

„Tím se podílí přímo na genocidní válce, kterou Rusko vede,“ říká s tím, že ukrajinské úřady se snaží tyto lidi hnát k právní odpovědnosti za kolaboraci z agresorem.

Ukrajinští oligarchové

V souvislosti s Ukrajinou se dříve mluvilo o vlivu oligarchů. Sybera ale připomíná, že tento problém se týká i řady jiných zemí. „Oligarchie napojená na Rusko pracuje efektivně v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku. Přeskakuje hranice,“ připomíná.

„Ukrajinští oligarchové včetně různých elementů v kriminálním podsvětí ví, že když Rusko zabere Ukrajinu, tak i je samotné zabere ruská oligarchie. A v potravním řetězci bude mít přednost,“ míní novinář.

Například nejznámější ukrajinský oligarcha Rinat Achmetov podle něj kvůli ruskému ostřelování přišel o značnou část majetku a vlivu, protože rakety zasahují jeho továrny.

Novinář předpokládá, že oligarchové se nyní zajímají o ukrajinskou armádu. Jednak přispívají na válečné úsilí, zároveň zřejmě hledají mezi vojáky budoucí členy politické elity.

Na druhou stranu je Ukrajina velmi efektivní ve zbavování se oligarchů, do vězení se dostal například Ihor Kolomojskyj, který byl dřív považován za nedotknutelného. „Proces deoligarchizace v Ukrajině začal už dřív a teď nese tyto plody,“ vyzdvihuje novinář.

To je pro Ukrajinu velmi důležité, pokud se chce stát členem evropských struktur a NATO. „Jeden z ruských narativů je, že Ukrajina je strašně zkorumpovaná země. Ale Kolomojskyj byl nejmocnější oligarcha v zemi a Ukrajina ho dokázala dostat do vazby. To se třeba v České republice neděje,“ dodává.

Jak se Moskva snaží dostat k ukrajinským novinářům? Co se děje s lidmi na okupovaných územích? Jak je na tom s popularitou prezident Volodymyr Zelenskyj? A proč se znovu mluví o možných prezidentských volbách? Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus výše.