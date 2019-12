‚Sardinky‘ se šikují proti Salvinimu. Hnutí je zatím v zárodku, v Itálii jde ale o vzácnost, říká expert

Od prvního setkání „Sardinek“ uběhl teprve měsíc, s každou další demonstrací však hnutí brojící proti populismu šéfa protiimigrační strany Liga Mattea Salviniho získává stále větší sílu – naposledy v sobotu, kdy se do zatím největšího protestu Sardinek zapojilo zhruba 40 tisíc lidí. Může být pro Salviniho hrozbou? Podpora hnutí zatím není nijak závratná, je z něj ale celostátní fenomén, který je v italském kontextu velmi vzácný, míní expert. Řím 6:30 17. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda italské protiimigrační populistické strany Liga - Matteo Salvini s růžencem (únor 2018) | Foto: Tony Gentile | Zdroj: Reuters

„Tvrdí nám, že imigrace je problém, aby tak skryly skutečné problémy,“ prohlásil na sobotní demonstraci europoslanec Pietro Bartolo, který se jako lékař více než 25 let staral o migranty připlouvající na italský ostrov Lampedusa. Uprchlíkům připlouvajícím přes Středozemní moře pomáhal od roku 1992 až do letoška, kdy byl zvolen do Evropského parlamentu za Demokratickou stranu.

Kromě Bartola se na náměstí San Giovanni v centru Říma o víkendu sešlo zhruba 40 tisíc lidí – přišli podpořit hnutí, o jehož existenci ještě začátkem listopadu nikdo ani nepřemýšlel.

Iniciativa proti nacionalistické politice bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho vznikla v polovině listopadu velice spontánně, jako reakce na zahájení kampaně krajně pravicového bloku před lednovými místními volbami v italské oblasti Emilia-Romagna. Kampaň krajní pravice měla odstartovat setkáním s voliči ve městě Bologna, na které bylo přihlášeno zhruba 5 570 lidí.

Právě toto shromáždění se nakonec stalo odrazovým můstkem pro vznik nového hnutí, za nímž dnes stojí dvaatřicetiletý ekonom Matteo Santori a tři jeho přátelé. Noc před konáním akce se totiž čtveřice Italů rozhodla v Bologni uspořádat vlastní manifestaci s jediným cílem – dostat na hlavní boloňské náměstí Piazza Maggiore víc odpůrců Salviniho politiky, než kolik přijde lidí na jeho vlastní předvolební setkání.

Účast, jaké se Santorimu a třem jeho kamarádům podařilo přes facebook narychlo sehnat, nikdo nečekal. Na demonstraci pořádané 14. listopadu v centru Bologni přišlo přes 12 tisíc lidí, kteří se na náměstí mačkali jako pověstné sardinky.

Během následujícího měsíce začalo hnutí postupně sílit – tisíce lidí s transparenty ve tvaru sardinek dorazily také na demonstrace v Miláně, Florencii či Neapoli. Protestující obvykle zpívají hymnu antifašistů „Bella Ciao“, předčítají z italské ústavy a kritizují protiimigrační, nacionalistickou rétoriku šéfa Ligy, která je podle průzkumů veřejného mínění stranou s aktuálně největšími voličskými preferencemi.

„Je to určitě něco nového, protože dosavadní protesty v Itálii – ať už byly proti Salvinimu, nebo někomu jinému – byly vždy organizovány jinou politickou silou. V případě ‚sardinek‘ je to ale poprvé, co za protesty stojí apolitičtí jedinci, kteří stojí mimo hlavní politické proudy a snaží se tak vymezit proti Salviniho politice,“ komentuje nové hnutí pro iROZHLAS.cz expert na Itálii Martin Mejstřík.

Jak velký vliv může uskupení mít, se zatím těžko odhaduje. Právě fakt, že iniciativa vznikla zespoda jako spontánní reakce nespokojených Italů na aktuální dění, může „sardinkám“ pomoct přilákat další příznivce, míní odborník z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Platí to ale jen do určité míry, protože značná část Italů je členem nějakého politického uskupení a je poměrně „výrazně zpolitizovaná“.

Hnutí nicméně ukázalo, že má smysl vyjít do ulic, tvrdí Mejstřík. „Do teď byly všechny protesty proti Salvinimu organizovány nějakou politickou stranou, Salvini je proto mohl velmi rychle zdiskreditovat. Teď je to ale lidová akce, které se účastní převážně mladí lidé, jenž nejsou do politiky nijak zapojení,“ dodává.

Vyrovnané preference

Veškerou svou pozornost „sardinky“ v současnosti upínají ke zmíněným místním volbám v severoitalském regionu Emilia-Romagna, které se konají v neděli 26. ledna. Region, kde leží i město Bologna, je považován za tradiční baštu levicových stran, předvolební průzkumy tomu ale příliš nenasvědčují.

Analýzy voličských preferencí ukazují, že lednový souboj levice a pravice bude nanejvýš vyrovnaný. V něm proti sobě stojí blok levého středu pod vedením kandidáta Demokratické strany Stefana Bonacciniho a pravicová formace v čele s Luciou Borgonzoniovou z Ligy, oba přitom v průzkumech dosahují na zhruba 45 procent hlasů.

„Je to region, v němž 50 let vyhrávala komunistická strana a od 90. let tam levicová strana nikdy neprohrála. V posledních letech nicméně bylo vidět, že levice vítězila s menším náskokem a stále víc lidí začalo zůstávat doma, protože byli na tamní vládu naštvaní,“ popisuje situaci v Emilia-Romagna Mejstřík.

Právě tuto část populace se Sardinky snaží oslovit a přesvědčit je, aby se i přesto dostavili k volbám a hlasovali proti Salvinimu. „Nové sdružení skutečně může mít tento efekt. Hnutí se už stalo celoitalským fenoménem – jejich demonstrace proběhla už na Sicílii a dalších regionech, je tedy vidět, že se jejich podpora šíří po celé zemi,“ říká Mejstřík.

Vzedmutí nového hnutí tak podle něj pravděpodobně bude mít na výsledek místních voleb v Emilia-Romagna značný efekt a pravicový blok vedený Ligou prohraje.

„Levice dělá vše pro to, aby volby vyhrála, a myslím, že se ji to nakonec povede. Příznivci Salviniho už totiž všechny lidi mobilizovali, naopak Demokratická strana voliče ztratila a teď jde o to, aby je znovu dostala k volbám. Nejsou to lidé, kteří to hodí Salvinimu – rozhodují se, jestli k volbám půjdou, a pokud se rozhodnou, že ano, hodí to kandidátovi Demokratické strany,“ uvádí Mejstřík.

Signál Salvinimu

K 26. lednu nicméně vzhlíží i samotný Matteo Salvini. Pravicový politik ostře vystupující proti migraci sice v současnosti vede průzkumy oblíbenosti, kvůli svému riskantnímu kroku ale stojí mimo vládu.

Ve snaze vyvolat předčasné volby a vytěžit tak vysokou podporu Ligy v průzkumech totiž v srpnu vypověděl vládní spolupráci s Hnutím pěti hvězd (M5S) a z koalice vystoupil. Plán mu ale nevyšel. Populisté z M5S se překvapivě dohodli na spolupráci se svým dosavadním rivalem, Demokratickou stranou, a Salvini se ocitl mimo vládu.

Šéf Ligy nyní tvrdí, že pokud levice ztratí v Emilia-Romagna moc, měla by podle něj skončit i vládní koalice levicové Demokratické strany a M5S a umožnit tak celonárodní předčasné volby. Ty by Liga s preferencemi kolem 34 procent zřejmě s přehledem vyhrála, podle Mejstříka je ale požadavek šéfa Ligy naprosto lichý.

„Celostátní politika nemá s tou regionální nic společného. To je jako kdyby u nás měla padnout vláda, protože pro ni v nějakém kraji volby nedopadly dobře. Salvini nicméně moc dobře ví, že je v celostátním měřítku velice populární, a pokud by teď byly předčasné volby, výrazně by si tím pomohl. Proto neustále opakuje, že vláda nemá důvěru a měla by rezignovat,“ popisuje odborník.

Přinejmenším v regionu Emilia-Romagna tak Sardinky pro Salviniho představují velkou výzvu – pokud se hnutí skutečně podaří mobilizovat levicové voliče, Liga na vítězství nedosáhne.

Podobně to přitom vnímají i samotní Italové. Podle listopadového průzkumu Index Research si totiž 40 % Italů myslí, že Sardinky představují „nejnebezpečnějšího nepřítele“, který proti Salvinimu v tuto chvíli stojí.

Uskupení, které o víkendu přišlo do ulic Říma podpořit několik desítek tisíc lidí, ale šanci ohrozit Salviniho na celostátní úrovni zatím nemá, míní Mejstřík.

„Hnutí je stále v zárodku a jedná se o relativně malý počet lidí. Ale už jen to, že dokáže na italská náměstí dostat lidi, kteří by se politicky jinak neshodli, je v italském kontextu velice vzácné. Nejedná se tedy o masovou aktivitu, ale je to samozřejmě určitý signál.“