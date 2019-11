Německo tlačí na azylovou reformu. ‚Diskuse o kvótách je pro Česko nepřijatelná,‘ opakuje Hamáček

Šance na prosazení dohody o reformě azylového systému, představené v roce 2016, zůstávají minimální, byť se – s ohledem na situaci ve Středomoří – stále objevují iniciativy, jak téma vrátit k vyjednávacímu stolu. Tou poslední je nový sytém přerozdělování migrantů navržený Německem. „Pro Česko je jakákoliv diskuse o kvótách nepřijatelná,“ reagoval na návrh pro iROZHLAS.cz ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Berlín/Brusel 14:13 27. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Problémy s přílivem migrantů řeší především Řecko a Itálie | Zdroj: Profimedia

Migrace zůstává i čtyři roky po propuknutí migrační politiky minovým polem evropské politiky a jinak tomu zřejmě nebude ani v příštích měsících a letech. Dalším „bojištěm“ se může stát nadcházející jednání ministrů vnitra členských zemí Evropské unie, které se odehraje už příští pondělí a úterý v Bruselu.

Expertka: Břemeno migrace nemůže ležet jen na Itálii a Řecku, výhrůžky ale řešení napříč EU nepřinesou Číst článek

Na bruselském setkání chce německý ministr vnitra Horst Seehofer rozhýbat zamrzlou debatu o reformě unijního azylového systému, která se některým členským zemím nebude zrovna líbit.

Podkladem k diskusi má být čtyřstránkový text označený jako „podnět k zamyšlení“, který podle bruselského serveru Politico rozeslal Berlín ostatním členským zemím minulý týden.

„Tento dokument jsme z německé strany obdrželi, nicméně je to v pozici takzvaného ‚non-paperu‘. To znamená, že to není oficiální dokument pro jednání rady ministrů. Spíše jde shrnutí toho, s čím v diskusi o reformě migrační politiky na radě vystoupí německý ministr Horst Seehofer,“ říká pro iROZHLAS.cz ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD.

Co Německo požaduje?

Neoficiální dokument přitom otevírá obávanou otázku automatické přerozdělování žadatelů o azyl. Podle německého návrhu by byli migranti po prvotní kontrole na vnější hranici Evropské unie rozdělováni mezi jednotlivé členské země, které by měly na starost vyřízení azylových procedur. Něco takového ale státy Visegrádu dlouhodobě odmítají a kriticky se staví i k německému návrhu.

Situace uprchlíků na Balkáně je kritická. Je třeba říct nahlas, že ne všichni zimu přežijí, říká antropoložka Číst článek

„Text jasně o kvótách nemluví, ale systém kvót naznačuje. Pro Českou republiku je jakákoliv diskuse o kvótách nepřijatelná a naši pozici budeme samozřejmě koordinovat minimálně v rámci visegrádské čtyřky, ale i s dalšími zeměmi, které sdílí tento názor,“ dodává Hamáček.

Současný azylový systém – známý jako Dublin – je podle Německa nefunkční a je nutné ho zásadně reformovat. Klíčovou roli přitom má hrát unijní azylová agentura EUAA. Ta má podle představ Evropské komise vzniknout na základech současného azylového úřadu EASO.

Podle německého návrhu má pomáhat hraničním státům s prvotní registrací migrantů na vnější hranici unie. Tento proces by se měl co možná nejvíc urychlit – podle Berlína má trvat maximálně několik týdnů.