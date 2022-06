ONLINE: Válka zničila na Ukrajině téměř třetinu veškeré infrastruktury, tvrdí ministr dopravy

Ruská invaze na Ukrajinu dosud zničila 20 až 30 procent veškeré infrastruktury, odhadl v úterním rozhovoru s listem Le Monde ukrajinský ministr dopravy Oleksandr Kubrakov. Škody na ukrajinské infrastruktuře podle něj přesahují 100 miliard eur (2,5 bilionu korun). Sledujeme online Kyjev 15:35 21. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Centrum Charkova nedaleko budovy oblastní správy, která byla podle ukrajinských úřadů zasažená ruskými raketami | Zdroj: Reuters

„Odhadujeme, že bylo zničeno mezi 20 až 30 procenty veškeré infrastruktury: silnice, mosty, přístavy, železnice, letiště,“ uvedl Kubrakov.

Ukrajina úspěšně používá západní střely Harpoon, přispívají k ničení ruského námořnictva Číst článek

Z hlediska budov jsou nejvíce poškozená města jako Mariupol, Charkov, Černihiv, Severodoněck a Lysyčansk. O domov přišlo na 320 000 lidí a „další se očekávají“, dodal ministr, podle kterého je například Mariupol kompletně srovnaný se zemí.

Ruská vojska na Ukrajinu vpadla před téměř čtyřmi měsíci, 24. února. Ačkoliv je konec války v nedohlednu, v některých oblastech napadená země začala s obnovou zdevastované infrastruktury. Ukrajina se podle Kubrakovova snaží i přes riziko opětovného zničení vyřešit ty nejnaléhavější problémy.

„Pravděpodobnost, že budou města nebo infrastruktura znovu napadeny, je stále velmi vysoká. Válka bude dlouhá, nemůžeme proto začít s rozsáhlou obnovou. Ale musíme toho opravit co nejvíc před příchodem zimy - i s rizikem, že to bude znovu zničeno - jinak se lidé nevrátí,“ řekl Kubrakov.

Ukrajinské úřady si podle něj určují seznam priorit, na kterém jsou zejména mosty a strategické osy. „Musíme také opravit školy, nemocnice, administrativní budovy,“ doplnil ministr.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Ostřelování Charkova neustává

Nejméně sedm zraněných si v úterý na severovýchodě Ukrajiny vyžádalo ostřelování Charkova ruským dělostřelectvem, uvedl na svém webu list RBK-Ukrajina s odvoláním na šéfa oblastní správy Oleha Syněhubova.

„Okupanti znovu ostřelují obytné čtvrti v Charkově a uplatňují teror vůči civilnímu obyvatelstvu,“ uvedl Syněhubov. „Podle předběžných údajů utrpělo sedm civilistů zranění,“ dodal.

Gubernátor vyzval obyvatele druhého největšího ukrajinského města k maximální opatrnosti, do ulic by měli vycházet jen v opravdu nezbytných případech. „Nyní je to krajně nebezpečné!“ varoval.

Ostřelování způsobilo ve městě výpadky v dodávkách elektřiny i vody, v průmyslové zóně vypukl požár.