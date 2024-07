Běloruským disidentským rodinám může pomoct arteterapie. Vyzkouší si ji na speciálním letním táboře

„Je nás tu celkem sedmnáct. Deset dětí různého věku, pět dospělých – přijela i babička s vnuky nebo mámy. A dvě arteterapeutky – já Volha a ještě Anna,“ popisuje koordinátorka tábora Volha Solarová. Akci uspořádaly běloruské organizace působící v Česku a Polsku společně s trnavským nezávislým kulturním centrem Malý Berlín.

„Rodiny, které jsme pozvali, jsou lidi, kteří byli donucení odjet z Běloruska. Nemůžou se vrátit, to by pro ně bylo velmi nebezpečné,“ vysvětluje výběr účastníků Volha. „Některé rodiny mají táty ve vězeních s dlouhými tresty. Tak dlouhými, že až je pustí, tak už děti budou dospělé.“

Hlavní část programu se odehrává v sále. Na dlouhém stole jsou rozloženy různé výtvarné potřeby i díla. A po několika dnech tábora už taky spoustu výtvarných děl. „Včera jsme dělali takové obrázky z písku,“ ukazuje arteterapeutka Anna.

Účastníci tábora si také mohou hrát s modelínou. „Děti baví ji jen mnout v rukách. Pomáhá jim to uklidnit se a uvolnit emoční napětí,“ sděluje Volha.

Důležitá je také týmová práce. „Dává dětem příležitost vzájemně se poznávat a komunikovat spolu. Navíc jim to dává příležitost se vyjádřit po kreativní stránce, je to hodně práce s představivostí.“

Na zemi leží taky tři příšery sestavené ze tří částí. Každou kreslil někdo jiný. Hlavu, trup a nohy. „To je týmová práce a to dává dětem příležitost vzájemně se poznávat a komunikovat spolu,“ vysvětluje záměr aktivity Anna a dodává: „Navíc jim to dává příležitost se vyjádřit po kreativní stránce, je to hodně práce s představivostí.“

O rodičích, kteří jsou teď ve vězení, se na táboře záměrně nemluví, aby děti přišly i na jiné myšlenky. „Ne všichni svůj osud zpracovali a je pro ně těžké poslouchat o situaci jiných. Někdy při arteterapii přijdou i slzy. To pak můžeme jít do vedlejšího pokoje a promluvit si samostatně,“ vysvětluje arteterapuetka.

‚Chtěli nám odebrat děti‘

Kvůli bezpečnosti většina lidí ani nemůže mluvit o svých příbězích. Sdílet ten svůj příběh je ochotná Světa, která na tábor přijela se třemi dětmi. Společně utekly z Běloruska před třemi lety do Polska. S manželem organizovali cyklojízdy solidárnosti v běloruském hlavním městě Minsku.

„Ještě ani nezačaly volby a muž už byl dvakrát zadržený. 9. srpna byly volby a už sedmého jsme se začali skrývat, protože jsme byli na seznamech a pronásledovali nás,“ vzpomíná.

Po zmanipulovaných volbách se za vítěze prohlásil diktátorský prezident Alexandr Lukašenko. Jeho protikandidátka Světlana Cichanouská se ve volbách stala tváří demokracie v Bělorusku. A po útěku za hranice taky vůdkyní běloruské opozice v exilu.

Světa s rodinou se snažila skrývat, zatímco Lukašenkův režim postupně zatýkal další lidi z politických důvodů. „Rok jsme to vydrželi, ale pak nás odhalili,“ popisuje Světa. „Poslední kapka byla škola, které chtěla, aby nám odebrali děti. Museli jsme nakonec z Běloruska rychle utéct.“ Nový domov našli v Polsku.

Ale ani tam to rodina neměla lehké. S manželem se nakonec rozvedla a pro děti se snažila najít vhodnou školu, které by vyšli vstříc jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Letní tábor s programem a podporou tak Světa vítá.

„Každý si tu vyzkoušel něco nového. Můj prostřední je takový tajnůstkář, ale tady odkryl nějaké emoce a vidím, že se cítí lépe. Jak jsme začali kreslit, tak jsem pak večer více vnímala své emoce. Některé se odlehčily, jiné jsem více prožila. A taky mi prospěla změna prostředí a lidé, kteří jsou tady,“ uvádí Světa.

A vidí ji i na sobě. „Jak jsme začali kreslit, tak jsem pak večer více vnímala své emoce. Některé se odlehčily, jiné jsem více prožila. A taky mi prospěla změna prostředí a lidé, kteří jsou tu,“ říká Světa a vrací se k tvoření své plátěné tašky, rozhodla se na ní nakreslit komiksového kocoura. Její dcera zase kreslí pavouka.

Arteterapie budou moct bývalí političtí vězni a vězeňkyně z Běloruska přes léto využít i v Praze. Na kurzu se stejně jako na táboře podílí Kancelář demokratických sil Běloruska v České republice. „Jen naší Kanceláří prošlo po roce 2020 až 8 bývalých politických vězňů a vězeňkyň z Běloruska. Je jich ale na území více,“ vypočítává ředitelka kanceláře ředitelka Kryscina Šyjanoková.

„Jsou to lidé různého věku, od studenstva, které si ještě buduje budoucnost, až po dospělé, kteří nechali v Bělorusku celý život. Chceme, aby našli cestu k sobě samým a pocítili vnitřní oporu. Proto arteterapie,“ zdůvodňuje Šyjanoková.