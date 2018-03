1. 4. 2012 |Adéla Havránková, mad |Zprávy z domova

„Copak by to bylo za duben, kdyby jaro nevyvedl aprílem" - to praví jedna lidová pranostika. Každého člověka asi okolí něčím napálilo. Příležitost zašprýmovat si prvního dubna si někdy nenechají ujít ani jindy seriózní média.